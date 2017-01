Obama vurderer benåding av Chelsea Manning

Aktorene i saken mot Chelsea Branning sa i 2010 at hun var en «forræder» som ønsket å bli berømt i hacker- og anarkistverdenen. Hennes forsvarere mente at hun var en naiv varsler som ikke gjorde noe mer skade enn å skape harme.

En kilde i justisdepartementet sier nå til NBC News at hun står på Obamas liste over folk som kan bli benådet. Chelsea Manning har sonet 7 av de 35 årene hun fikk i fengselsstraff.

Benådingen må i så fall skje innen 20 januar, da Obama slutter som president.

Ti ganger lengre straff

Straffen Manning fikk skal være ti ganger så lang som dommene andre, mer nylige varslere har fått.

– Jeg har representert mordere, voldtektsmenn og barneovergripere. Ingen av dem fikk 35 år, sier forsvareren hennes, David Coombs, til NBC News.

Chelsea Manning het i 2010 Brandon Manning, men like etter rettssaken fortalte hun at hun var transgender.

Hun innrømmet at hun lekket 470.000 graderte rapporter fra slagmarkene i Irak og Afghanistan og 250.000 hemmelige diplomatiske dokumenter.

Materialet Wikileaks publiserte avslørte hvordan krigene i Afghanistan og Irak var fra innsiden, og hvordan USAs interesser verden over ble fremmet fra innsiden av utenrikstjenesten.

Ba om unnskyldning

Sist måned signerte mer enn 100.000 personer et opprop på internett, der de bad om at Manning skulle slippes fri.

Edward Snowden, som selv har bedt Obama om benådning, tvitret i dag sin støtte til en løslatelse av Manning.

Enkelte hevder at Manning fikk en så streng straff fordi Edward Snowden ikke kunne innhentes.

Under rettssaken bad Manning om unnskyldning for at hennes handlinger hadde såret andre og at de skadet USA.

– Jeg forstår at jeg må betale prisen for mine valg og handlinger, sa hun.

Denne uttalelsen skal først nå ha blitt publisert, av NBC.

Satt i isolasjon

I fjor høst ble Manning satt i isolasjon etter at hun prøvde å ta sitt eget liv.

Hun avbrøt en sultestreik da hun ble lovet kirurgi knyttet til hennes kjønnsidentitet.

– Jeg er uendelig lettet over at forsvaret endelig gjør det rette. Det får de min honnør for. Det er alt jeg har ønsket at de lar meg være meg selv, sa Manning i en uttalelse.

Hennes tante sier at hun håper Obama vil ta hensyn til niesens problematiske oppvekst, utfordringer med kjønnsidentitet, og hennes anger.

– Jeg vil si at dette er en person som aldri har hatt en sjanse i livet, som er veldig smart, og som tok en dårlig avgjørelse, men som har betalt for denne avgjørelsen, sier Deborah Manning.