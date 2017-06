Obama ville plante digitale bomber i russiske nettverk

Det er avisa The Washington Post som bringer denne oppsiktsvekkende nyheten i en lang artikkel offentliggjort på deres nettside i dag.

Mål: Slå tilbake og avskrekke

Det var etterretningsorganisasjonen NSA i samarbeid med CIA og Cyber Command som fikk oppgaven med å utvikle "bombene", elle digitale koder som skulle plasseres i datanettverk knyttet til viktige russiske institusjoner og infrastruktur.

John Brennan var CIA-direktør fra mars 2013 til Obama gikk av som president 20. januar 2017. Det var hans folk som hadde kilder på hvor direkte Putin var involvert i forsøkene på å påvirke det amerikanske valget. Foto: Drew Angerer / AFP

Hensikten var å kunne svare dersom Russland forsøker seg med nye angrep mot amerikanske valg, eller på amerikansk infrastruktur. Det var ikke noe poeng å skjule aktiviteten for russerne. Tvert imot, ledelsen i Kreml måtte gjerne oppdage USAs kapasitet til å drive cyberkrigføring.

Bekymret for folkeretten

Men ifølge The Washington Post var enkelte i administrasjonen bekymret over at ødeleggelsene kunne være vanskelig å begrense og bestilte en juridisk utredning. Den konkluderte med at det skulle gå greit å sikre "proporsjonalitet" i forhold til ulike scenarioer med russiske angrep. Nettopp proporsjonalitet er et sentralt krav i folkeretten.

Programmet trenger heller ingen ny godkjenning fra president Donald Trump. Det må en aktiv handling til fra ham for å stanse det. Avisa har ingen kilder som tyder på at det har skjedd.

President Trump (t.v.) fortalte Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov (t.h.) at han hadde sparket "tullingen" FBI-direktør Comey dagen før og at presset når det gjaldt Russland nå hadde lettet. 10. mai 2017 i Det hvite hus. Foto: AP

Topphemmelig etterretning om Putin

Tidlige i august i fjor mottok Obama en konvolutt fra CIA med topphemmelig etterretning om president Putins instrukser knyttet til den amerikanske presidentvalgkampen. Putins uttalte mål var å forsøke å hindre at Hillary Clinton ble valgt og å hjelpe Donald Trump.

President Obamas nasjonale sikkerhetsrådgiver, Susan Rice, var en av dem som ble informert om CIAs topphemmelige etterretning knyttet til Putin. Foto: Carolyn Kaster / AP

Kilden for opplysningene var så sensitiv at bare tre personer fikk lese dokumentene før de ble returnert til CIA.

President Obama bestemte seg for å reagere, men det skulle gå flere måneder før han gjorde mer enn å advare Putin. Det skjedde da de to møttes under G20-møtet i september i fjor. Men Obama var redd for at kraftigere reaksjoner ville bli oppfattet som et forsøk på å påvirke valget.

Utvisninger og hemmelig ordre

29. desember i fjor ble 35 russiske diplomater utvist, flere institusjoner og personer knyttet til den russiske etterretningsorganisasjonen FSB ble føyd til sanksjonslisten og Russland ble fratatt to bygninger som amerikanerne mente ble brukt til etterretningsformål.

President Obama utstedte svært mange ordre i ukene mellom presidentvalget i fjor og Trumps innsettelse 20. januar. Mange av dem er blitt reversert av etterfølgeren, men det er uklart hva som har skjedd med ordren om å infiltrere russiske datanettverk. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Det som ikke var kjent, var den hemmelige ordren om å utvikle datakoder som kunne fungere som digitale bomber.

Mindre verdi med Trump som president

Men det tar måneder å utvikle og utplassere slike, og de vil utgjøre en trussel først når det er politisk vilje til å ta dem i bruk. Det er ingenting i det president Trump har sagt til nå som tyder på at trusler og aktiv avskrekking er en del av hans Russlandspolitikk.

