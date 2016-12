Obama vil ikke oppfattes som svak

Allerede 7. oktober konkluderte USAs Direktør for nasjonale etterretning og Sikkerhetsdepartementet med at Russland stod bak hackingen og tyveriet av eposter fra Det demokratiske partiet. Siden har det kommet fram at både CIA og FBI mener at hensikten var å få valgt Donald Trump og at det skjedde på ordre fra høyeste hold i Kreml.

Hvorfor kom reaksjonen nå, og hvorfor så sterk reaksjon?

1: Obama er en nølende (cyber)kriger

Obama er en tenksom kriger, og han foretrekker konfliktløsning gjennom dialog, ikke rå maktbruk. Derfor advarte han ved flere anledninger Russlands president mot dataangrepene, både da de møttes under G20-møtet i Beijing høst, og via diplomatiske kanaler senest en uke før presidentvalget i november. Etter Beijing-møtet skal hackingen ha opphørt ifølge Obama, i alle fall en periode. Det tyder på at Putin hadde en viss innflytelse på virksomheten. Men bevisene for omfattende datatyveri ble etter hvert så overveldende at et samlet etterretningsmiljøet og både republikanere og demokrater i Kongressen krevde et svar. Det kom nå.

2: Reaksjonen måtte være sterk

Når Obama hadde ventet så lenge, og med et så samlet etterretningsmiljø i synet på at Russlands president var involvert, måtte reaksjonen bli kraftig. 35 utviste diplomater og straffetiltak mot 5 russiske institusjoner eller foretak og 6 enkeltpersoner er sterkere lut enn det som var vanlig i forbindelse med oppdaget spionasje under den kalde krigen. Nå kan det sies at det var nødvendig med såpass mye tid for å avgjøre hva som var "passende" reaksjon.

3: Trump bindes opp

– Det er tid for vårt land å bevege seg videre for å utrette større ting, var Donald Trumps reaksjon på utvisningene. Men han går med å møte lederne for etterretningsorganisasjonene neste uke. Trump har tidligere sagt at han ikke er overbevist om at Russland står bak hackingen. Trump kan i teorien omstøte tiltakene etter 20. januar, men han vil støte på motstand i Kongressen.

Senatorene Lindsey Graham og John McCain sa i går at straffetiltakene er "en liten pris" for Russland å betale etter å ha blandet seg inn i de amerikanske valgene. De vil foreslå for Kongressen å innføre kraftigere sanksjoner

4: Det handler om Obamas ettermæle

Utvisningen og de andre straffetiltakene blir trolig noe av det siste Obama gjør som fortjener merkelappen "historisk". Den russiske ambassaden i Storbritannia sendte i går ut en ironisk twittermelding om Obama som "lame duck", men dette er jo nettopp et eksempel på handlekraft.

Få tror at ikke USA er aktiv i cyberkrigen. Amerikanske statsstøttede hackere bryter seg med sikkerhet inn i russiske og kinesiske dataanlegg. Men det handler om hvor langt en kan gå og hvordan den informasjonen en innhenter brukes. At andre stater forsøker seg på militære anlegg er nesten selvsagt. At de forsøker seg på et politisk parti for å påvirke et valg har ingenting med legitime sikkerhetspolitiske interesser å gjøre. Den beskjeden er nå sendt i klartekst.