Obama brukte sterke ord under et telefonmøte med medlemmer av Obama Alumni Association, en organisasjon som består av flere av hans tidligere medarbeidere fra presidenttiden.

Der kom han altså med sjelden hard kritikk av den nåværende presidenten.

– Det har vært en absolutt kaotisk katastrofe når holdninger som «hva har jeg å hente» og «til pokker med alle andre» er en del av tankegangen til regjeringen vår, sa den tidligere presidenten.

I samtalen med sine tidligere medarbeidere sa Obama blant annet at Trumps håndtering av koronakrisen var en viktig påminnelse på hvorfor det er viktig med en sterk ledelse under globale kriser.

Støtte for Biden

Barack Obama har vært en ivrig forkjemper for presidentkampanjen til sin tidligere visepresident Joe Biden, og han la heller ikke skjul på at hensikten med denne samtalen var å få de tidligere Obama-ansatte til å bli mer engasjerte i Bidens kamp for å bli president.

– Dette valget er så viktig fordi det vi skal slåss mot, ikke bare er en person eller et politisk parti, sa Obama.

– Det vi kjemper mot er det å være egoistisk og det å se på andre som en fiende.

Kommentaren ble først offentliggjort av Yahoo News, som har fått tilgang til et lydopptak av samtalen, og siden har både New York Times og CNN skrevet om saken.

Vil ikke kommentere

En talsmann for Obama har nektet å kommentere uttalelsene til den tidligere presidenten.

CNN skriver imidlertid at tre personer som deltok på møtet, bekrefter at Obama kom med kritikken.

USA har blitt hardt rammet av koronaviruset, spesielt New York har vært hardt rammet, og president Donald Trump har fått kritikk fra flere hold for å ikke reagere raskt nok. Trump har på sin side kritisert Verdens helseorganisasjon og Kina for å ikke gjøre nok.

Presidenten har i tillegg kommet med flere oppsiktsvekkende forslag om hvordan man kan bekjempe viruset.

Over 70.000 mennesker har så langt dødd i forbindelse med koronapandemien i USA.

