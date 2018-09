Obama-kysset som førte til fengsling

Ngar Min Swe er kjent skyldig i oppvigleri, og tirsdag falt dommen på sju års fengsel.

– Han ble dømt for å ha skrevet krenkende meldinger på Facebook mot regjeringssjef Aung San Suu Kyi, noe som førte til at folk fikk feil inntrykk av henne, sier en talsmann for en distriktsdomstol i Yangon til nyhetsbyrået AFP.

Ngar Min Swe arbeidet som spaltist under den tidligere militærstøttede regjeringen. Etter at Suu Kyis parti NDL kom til makten i 2016, har han brukt sosiale medier til å legge ut en rekke negative meldinger om Suu Kyi og NDL.

Fakta om Aung San Suu Kyi Ekspandér faktaboks Født 19. juni 1945. Hennes far, general Aung San, var en ledende forkjemper for at det daværende Burma skulle løsrive seg fra kolonimakten Storbritannia. Han ble drept i 1947.

Utdannet seg i India og Storbritannia. Vendte i 1988 tilbake til hjemlandet, der hun ble generalsekretær i partiet Nasjonalligaen for demokrati (NLD).

I 1989 ble hun pågrepet for å ha «truet statens sikkerhet», og hun gikk etter dette inn og ut av husarrest fram til hun ble satt fri i 2010.

I 1990 vant NLD valget i landet, men de militære nektet å gi fra seg makten.

San Suu Kyi ble tildelt Nobels fredspris i 1991.

Ved suppleringsvalget til nasjonalforsamlingen i 2012 ble hun innvalgt sammen med 42 partifeller.

I 2008 ble det lagt til en klausul i grunnloven som gjør at personer med ektefeller eller barn med utenlandsk statsborgerskap, ikke kan bli president i Myanmar. Dette ekskluderte San Suu Kyi, som har vært gift med en britisk mann og har to britiske sønner.

I november 2015 vant Nasjonalligaen for demokrati (NLD), hvor Suu Kyi er partileder, valget. (NTB)

Han ble pågrepet 12. juli, samme dag som han la ut en melding om at Suu Kyi hadde fått kyss på kinnet av USAs daværende president Barack Obama under ett av hans statsbesøk.

Både Ngar Min Swe og flere andre tilhengere av den tidligere militærjuntaen har de siste årene brukt sosiale medier til å legge ut sexistiske og andre krenkende meldinger om Suu Kyi.

Barack Obama og Aung San Suu Kyi sammen i hennes hage i Yangon under besøket i november 2012. Foto: Soe Zeya Tun / Reuters

Frykter for ytringsfriheten

Facebook er svært populært i Myanmar, men de som bruker det sosiale mediet til å kritisere landets ledere, militære så vel som sivile, har gjerne blitt arrestert og fengslet, skriver AFP.

Myanmar er blitt kraftig kritisert for å stramme inn på ytringsfriheten etter at to myanmarske Reuters-journalister ble dømt til sju års fengsel i forbindelse med at de jobbet med å dokumentere drap på rohingyaer vest i landet.

Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt, som skal på besøk til Myanmar, vil ta opp dommen mot Reuters-journalistene, som del av presset fra det internasjonale samfunnet.