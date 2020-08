Obama gir Trump skylden for USAs mange koronadødsfall

På forhånd er det varslet at tidligere president Barack Obama langt på vei vil skylde på Trump for USAs mange koronadødsfall

Ifølge et frigitt utdrag fra talen vil Obama si at feil begått av president Donald Trump under koronapandemien. Har kostet 170.000 amerikanere livet. Gjort millioner av mennesker arbeidsledige, og truet demokratiet både hjemme og i utlandet.

Obama vil dermed følge opp budskapet i talen som kona Michelle Obama holdt til landsmøtet tirsdag. Hun sa blant annet at Trump ikke er den rette presidenten for USA.

– Donald Trump er feil mann for jobben Du trenger javascript for å se video.

Obama går god for Biden

Obama er fortsatt er enormt populær blant mange demokratiske velgere. Det er også ventet at gab vil bruke talen til å sette et personlig godkjentstempel på sin tidligere visepresident Joe Biden.

Obamas tale sendes fra museet for den amerikanske revolusjonen i Philadelphia.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden og visepresidentkandidat Kamala Harris. Foto: Olivier Douliery / AFP

Kamala Harris blir historisk

Natt til torsdag norsk tid taler også Bidens visepresidentkandidat Kamala Harris. Hun blir historisk når hun blir den første svarte kvinnen som nomineres til visepresident i USAs historie.

På talerstolen står også Hillary Clinton, Elizabeth Warren og Nancy Pelosi.

Demokratenes landsmøte holdes formelt i Milwaukee i Wisconsin, men på grunn av koronapandemien blir det ingen gigantisk festforestilling, slik landsmøter i USA vanligvis er.

I år blir demokratenes landsmøte i stedet en stjernerekke av videotaler i to timer hver kveld. Det skjer fra 03.00 til 05.00 norsk tid.