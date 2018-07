Obama advarer mot den sterke manns politikk

– Hver eneste dags nyhetsrunde gir oss flere hoderystende og urovekkende overskrifter, sa Obama da han tirsdag holdt sin mest høyprofilerte tale siden han gikk av som USAs president.

Talen ble holdt i Johannesburg i forbindelse med 100-årsdagen for Nelson Mandelas fødsel.

Her fastslo ekspresidenten at vi lever i en «merkelig og usikker tid» der politikere forsøker å få igjennom sin vilje ved bruk av frykt og krenkelser i et tempo som var utenkelig for få år siden.

– Maktpolitikere

Han angrep også det han kalte «den sterke manns politikk».

– Den sterke manns politikk er på frammarsj idet valg og tilsynelatende demokrati blir opprettholdt, mens de med makt forsøker å undergrave enhver institusjon eller norm som gir demokratiet mening, sa Obama.

Han nevnte ikke sin etterfølger Donald Trump, men talen fremsto likevel som et oppgjør med Trumps måte å drive politikk på – blant annet da han framholdt at politikere viser «toppen av skamløshet» når de blir tatt for å lyve og svarer med å lyve enda mer.

– Elitene sviktet

– Den internasjonale orden innfrir ikke sitt løfte. Det er delvis fordi regjeringer og elitene har sviktet. Vi vender nå tilbake til en farligere måte å drive forretninger, sa han og framholdt at han ikke forsøker å skremme.

– Jeg er ikke en som skremmer, jeg slår bare fast fakta. Se dere rundt, sa han.

Samtidig kom han med en kraftig advarsel om at land som lar seg dominere av fremmedfrykt, til slutt vil oppleve å bli fortært av borgerkrig

Obama mener at verden befinner seg ved en korsvei, der mennesket må velge mellom Mandelas visjon om toleranse og dagens urovekkende strømninger. Han brukte også VM i fotball og de franske verdensmestrene som bakteppe.

– Ikke alle disse fyrene ser for meg ut som gallere. Men de er franske, fastslo han.