Arrangørene bak Berlins nyttårsfeiring har i år iverksatt nye sikkerhetstiltak før søndagens store festlighet.

Kvinner får en egen «sikkerhetssone», melder BBC.

Bekymret for Köln-reprise

De fleste husker støkken som gikk gjennom det tyske folk etter nyttårsaften i Köln for to år siden.

Hundrevis av kvinner meldte om at de var antastet, ranet, truet eller seksuelt trakassert under feiringen i den tyske byen. Det ble også meldt om en voldtekt.

Frykt for at hendelsen skal gjenta seg, har inspirert politiet og planleggerne bak årets nyttårsfeiring til å ta grep.

OVERFALT: Hovedjernbanestasjonen i Köln der flere jenter ble overfalt nyttårsaften 2015. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Den særegne «sikkerhetssonen» er en del av en streng og nøye utarbeidet sikkerhetsplan i Berlin-politiet.

Kvinner som blir utsatt for uønskede seksuelle hendelser, har mulighet til å få hjelp og støtte i denne sonen, som skal ligge i Ebertstrasse i Berlin sentrum. Den skal være bemannet av ansatte i det tyske Røde Kors.

I Köln har flere tjenestemenn satt opp flere «sikkerhetsposter», hvor det skal stå sosialarbeidere og psykologer for kvinner som kan trenge hjelp.

Europas største nyttårsfest

I området ved Brandenburger Tor blir store bager, sekker, kofferter og alkoholholdig drikke forbudt.

Politiet i Berlin oppfordrer også kvinner til å søke hjelp om de føler seg truet, og ber dem bare ta med seg små veske med få verdisaker.

Fyrverkeri over Brandenburger Tor under fjorårets nyttårsfeiring. Foto: Michael Sohn / AP

Den offisielle nyttårsfesten i hovedstaden vil holdes mellom den velkjente byporten Brandenburger Tor og Seierssøylen i parken Tiergarten.

Her strekker gatefesten seg over to kilometer med ulike scener, partytelt og matboder, før fyrverkeriet hilser 2018 velkommen. Feiringen er regnet som en av de største nyttårsfestene i Europa.

Siden Köln-hendelsen økte innvandrerskepsisen i Tyskland. Et par dager før jul i fjor kjørte også en lastebil inn i en folkemengde på en julemarked i Berlin. 12 mennesker ble drept.

Til tross for dette er det ventet at flere hundre tusen mennesker vil delta i Berlins nyttårsfeiring. Byens politivesen forsikrer om at sikkerheten er på topp.