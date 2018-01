Nyttårsfeiring i Florida for Trump-familien

– Det kommer til å bli et fantastisk 2018, sa Trump idet han entret den forgylte ballsalen på Mar-A-Lago sammen med førstedame Melania Trump og sønnen Barron.

På spørsmål om presidentens reaksjon etter at Nord-Koreas leder Kim Jong-un i sin nyttårstale blant annet sa at han nå har «en atomknapp» på skrivebordet, svarte Trump «Vi får se».

Også Trumps datter Ivanka og svigersønnen Jared Kushner deltok på festlighetene i Florida, det samme gjorde presidentens sønner Eric og Donald jr.

MINGLET MED GJESTENE: Til sikkerhetsvaktenes store hodepine, blandet presidenten seg i kjent stil både med inviterte og betalende gjester på golfklubben Mar-A-Lago. Du trenger javascript for å se video. MINGLET MED GJESTENE: Til sikkerhetsvaktenes store hodepine, blandet presidenten seg i kjent stil både med inviterte og betalende gjester på golfklubben Mar-A-Lago.

I motsetning til mange andre stats- og regjeringssjefer verden over som holdt høytidelige TV-sendte nyttårstaler, benyttet Trump seg i kjent stil av Twitter for å sende sin hilsen til følgerne.

– For ett år det har vært, og vi har så vidt begynt. Sammen gjør vi Amerika storslagent igjen! Godt nytt år! skrev han i nyttårshilsen til «venner, støttespillere, fiender».

Presidenten hadde også lagt med en video med høydepunkter fra året som er gått. Den tre og et halvt minutter lange videoen viser klipp fra besøk som Trump har gjort hos militært personell, hos grensevakter og møter med flere av verdens ledere.

Den franske reformer

Den franske presidenten Emmanuel Macron holdt seg til en mer tradisjonell form.

Selv om noen på forhånd hadde spådd at Macron – som har lovet å reformere Frankrike – også ville reformere det årlige politiske ritualet som nyttårstalen er, holdt han seg til samme formel som sine forgjengere.

– Jeg vil sørge for at alle stemmer – også dem med motstridende meninger – blir hørt, men jeg vil ikke slutte å handle, sa Macron i talen fra Elyséepalasset.

Presidenten har i sitt første år fått gjennom en revidering av landets arbeidslivslover, tross demonstrasjoner og motstand fra deler av fagbevegelsen.

MER I VENTE: Frankrikes president Emmanuel Macron – en av de tre europeiske M'ene Merkel, May og Macron – lover å fortsette sin reformering av Frankrike og EU. Foto: Stringer / AFP

Han lovet at han fortsatt vil ta fatt i vanskelige politiske spørsmål, som innstramminger i arbeidsledighetstrygden og opprydding i pensjoner. Det kan føre til ny og enda kraftigere motstand, og ende med at hele den franske fagbevegelsen slutter rekkene.

Frankrike har i mange år slitt med en arbeidsledighet på nærmere 10 prosent, omtrent det dobbelte av Storbritannia og Tyskland, men franskmennene sliter med å enes om oppskrift og tiltak som kan redusere den.

Macron varslet også en ny innvandringslov.

– Frankrike skal fortsette å ta imot flyktninger og migranter, men landet kan ikke gjøre det «uten regler», sa Macon som i det siste har hentet seg inn etter kraftige nedturer på meningsmålingene.

Presidenten, som er en sterk EU-tilhenger, sier han ønsker at borgerne i EU-land må få mer å si for hvordan fremtiden skal utformes. Han mener det er nøkkelen til EUs legitimitet, og han deler av den tyske forbundskanslerens nyttårstale, om at Tyskland og Frankrike vil jobbe samme for å sikre EUs fremtid.

MANGE TALER: Nyhetsbyrået AFP har satt sammen en billedkollasj av Angela Merkels nyttårstaler gjennom hennes kanslertid. Det største bildet i midten er Merkel i årets utgave. Første bilde fra 2005 er nederst til høyre. Foto: - / AFP

Sliter 1

For i Tyskland oppfordret Angela Merkel de 27 landene som blir igjen i EU – etter at Storbritannia har forlatt unionen – fortsatt se betydningen av å holde sammen.

Hun oppfordret også Tysklands innbyggere til å vise solidaritet og respekt for andres politiske meninger og uttrykker bekymring for et land med svært forskjellige meninger.

– Vi har ikke sett så forskjellige meninger på lang tid. Noen snakker til og med om en sprekk i grunnmuren som er samfunnet vårt, sier den tyske forbundskansleren.

Merkel sliter fortsatt med regjeringsforhandlingene etter høstens valg, hvor det EU- og innvandringskritiske partiet Alternativ for Tyskland kom i den tyske nasjonalforsamlingen, og sendte sjokkbølger gjennom det etablerte politiske landskapet.

Sliter 2

Sliter på hjemmebane gjør også Storbritannias statsminister Theresa May.

Hun brukte sin nyttårstale til å love en vellykket brexit og å styrke britisk økonomi.

– 2017 var et turbulent år, men også et år med framgang, sa May med henvisning til brexit-forhandlingene.

I mars 2019 skal britene formelt gå ut av EU, og forhandlingene har ikke vært enkle så langt. Mange vil hevde at EU-siden har kommet bedre ut britene. Ett av problemene er at britene seg imellom ikke er enig om hva brexit'en bør være.

May lovte også at regjeringen vil jobbe for et mer rettferdig samfunn for alle.

– Vi må fortsette å utgjøre en forskjell her og nå i saker som er viktige i folks dagligliv, sa statsministeren og pekte på skole- og helsesektoren og politiet.

– Jeg tror at 2018 kan bli et år med fornyet selvtillit og stolthet for vårt land, konkluderte May.