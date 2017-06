Nytt stort dataangrep i Europa – Norge også rammet

– Vi ser en spredning av et løsepengevirus, som sprer seg ganske bredt i ettermiddag. Det krypterer datamaskinen din og ber deg betale for å dekryptere den, sier Mona Strøm Arnøy i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) til NRK.

Foto: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

– Det likner veldig på WannaCry-angrepet i mai, legger hun til.

Så langt er det ett selskap som er rammet i Norge, bekrefter NSM. De ønsker ikke å oppgi hvilket selskap det er snakk om, men sier det er et internasjonalt selskap med kontor i Norge.

– Ellers ser det rolig ut. Ingen kritisk infrastruktur er rammet.

– Vi oppfordrer folk til å oppdatere programvaren sin, og være varsomme med å klikke på lenker og vedlegg på eposter du får, lyder oppfordringen fra NSM.

Shippingselskapet Maersk rammet

Store selskaper som den russiske oljeprodusenten Rosneft, det danske shippingselskapet Maersk og storbritannias WPP, et av verdens største reklamebyråer, bekrefter at flere av deres datasystemer er angrepet.

WPP sier it-systemer i flere av deres selskaper er berørt.

Datamaskiner i Maersk skal ha blitt infisert av en skadevare som krypterte selskapets datafiler, og la igjen en beskjed på skjermen om at de skal ha 300 dollar i løsepenger for å åpne filene igjen, melder den nederlandske kringkasteren RTV.

Maersk bekreftet tirsdag ettermiddag på sine nettsider at de er rammet av løsepengeviruset.

Måler radioaktiviet for hånd

Ukraina ser ut til å være blant de som er hardest rammet av dataangrepet.

En talsperson for overåkningen av radioaktivitet ved Tsjernobyl-anlegget sier til AFP at det vanlige overåkningssystemet nå er nede etter at anleggets Windows-maskiner ble skrudd av.

Ansatte må derfor bruke håndholdte instrumenter for måle å nivået av radiaktivitet manuelt.

– Vi har aldri tidligere sett et slikt angrep, men våre IT-eksperter gjør jobben sin og beskytter strategisk infrastruktur. Viktige systemer har ikke blitt rammet, sier Ukrainas statsminister Volodymyr Groysman på Facebook.

Ukrainas fungerende statsminister Pavlo Rozenko la ut et bilde av en svart dataskjerm på Twitter og bekreftet at datasystemet til ukrainske myndigheter har blitt rammet.

Også India og USA er blant ofrene for tirsdagens dataangrep.

– Vi bekrefter at vårt selskaps datanettverk ble rammet i dag som en del av et globalt angrep, uttaler den amerikanske legemiddelgiganten Merck.

Den russiske sentralbanken, bekreftet også tirsdag ettermiddag at deler av deres It-systemer er infisert, men sier til Reuters at de ikke skal være alvorlig berørt.

Kan være en versjon av Wannacrypt

Teknologieksperter har ifølge nyhetsbyrået AP uttalt at angrepet minner om såkalt ransomware, eller løsepengevirus, som er en type programmer som tar over datamaskinen din og krever løsepenger for å åpne eller gi tilbake tilgang til filene.

Ukrainske myndigheter tror angrepet er en versjon av det tidligere kjente Wannacrypt/WannaCry, som stengte mer enn 200.000 datamaskiner i mer enn 150 land i mai i år.

Det er foreløpig lite informasjon om hvem som står bak, men ukrainske myndigheter beskylder likevel Russland for å stå bak angrepet. De har også tidligere anklaget nabolandet for dataangrep.