Nytt skoleår i USA: Elevene møtt av bevæpnede lærere

Skyting ved amerikanske skoler der minst én person blir såret eller drept, skjer omtrent hver uke. Det skriver CNN.

Den siste var 17. august, da to mennesker ble skutt i Wellington, Florida.

Den siste store masseskytingen, skjedde 18. mai i Santa Fe, Texas. Den kostet ti mennesker livet.

Washington Post skriver at det kan ta opptil en halv time for politiet å komme fram til en skole etter at de får melding om en «aktiv skytter».

Dette er virkeligheten for de omtrent 50 millioner amerikanske elevene som i disse dager begynner på et nytt skoleår.

ØKT SIKKERHET: Onsdag i forrige uke kom elevene ved denne skolen i Parkland, Florida tilbake fra sommerferie. Der var sikkerheten økt. Foto: Joe Cavaretta / AP

Øker antall klasser

Colorado er en av delstatene der lærere nå får lov til å ha våpen inne i skoleområdet.

Mange lærere fra Colorado drar til Ohio for å få spesialtrening.

Der driver organisasjonen FASTER trening i hvordan ansatte ved skoler kan stoppe skyttere.

Den ideelle organisasjonen ble stiftet etter Columbine-massakren i 2012.

– På grunn av den økte pågangen, så har jeg opprettet fire nye kurs i år, opplyser direktør Joe Eaton til AFP.

REDD FOR Å DØ HVER DAG: Fysikklærer John MacFarlane sier han frykter at det vil komme en skytter til skolen der han arbeider. Han ønsker å få lov til å ta med seg våpen inn i klasserommet. Foto: JASON CONNOLLY / AFP

Ikke alle får lov

En som har gått gjennom det tre dager lange kurset i Ohio, er fysikklæreren John MacFarlane.

– De fleste lærere er de siste personene jeg ønsker å se bære et våpen, sier MacFarlane til The Denver Post.

I tillegg til kurset i Ohio, så er fysikklæreren utdannet som våpeninstruktør.

– Det er noen veldig få av oss lærere som er kompetente og har den riktige innstillingen. Vi kan bistå sikkerhetspersonell under en situasjon med en «aktiv skytter», sier MacFarlane.

Selv må han la våpenet ligge hjemme når han drar til skolen. Distriktet han arbeider i, har ikke tillatt bruk i skolene.

MacFarlane håper å bruke kunnskapen han har tilegnet seg til å påvirke skolestyret i distriktet slik at det blir åpnet for våpenbruk.

IKKE BARE SKYTING: Lærerne får også undervisning i hvordan de skal forsøke å komme seg unna skyttere. Dette er kunnskap de kan gi videre til elevene. Foto: JASON CONNOLLY / AFP

Sprer seg sakte

Etter tragedien ved den videregående skolen i Parkland, Florida i februar, kom det mange forslag om bevæpning av lærere.

Forslagene, selv om de ble støttet av presidenten, møtte mye motstand.

Lærerorganisasjonene var blant de mer aktive motstanderne. De mente lærerne ikke også skulle belastes med å bære våpen i hverdagen.

De mente det heller burde brukes mer penger på fysisk sikkerhet, og lønn til sikkerhetsvakter.

STØTTENDE ORD: Elevene ved Stoneman Douglas High School får mange nye sikkerhetstiltak, men ikke bevæpnede ansatte slik myndighetene i delstaten Florida har tillatt. Foto: JOE SKIPPER / Reuters

Likevel sprer bevæpning av lærere seg, fra stat til stat og fra skoledistrikt til skoledistrikt, skriver Washington Post.

Men det har ikke spredd seg til Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida.

Skoledistriktet sa nei til bevæpning, selv om delstaten åpnet for det.

Elevene ved skolen møtte i forrige opp etter sommerferien. Da ble de møtt av tre bevæpnede sikkerhetsvakter og noen nye gjerder.