Nytt møte mellom Nord-Korea og Sør-Korea

Møtet skal finne sted på Tongil-paviljongen på den nordkoreanske siden av grensebyen Panmunjom, opplyser det sørkoreanske gjenforeningsdepartementet lørdag.

Sør-Koreas gjenforeningsminister Cho Myung-kyun sendes ifølge Reuters for å holde samtalene, som skal ta opp muligheten for at Nord-Korea kan sende en gruppe performancekunstnere til vinter-OL i Pyeongchang i februar.

Departementet opplyste tidligere lørdag at Nord-Korea hadde foreslått å holde samtaler om saken 15. januar.

– I tillegg ba departementet om et hurtig svar på Sør-Koreas forslag 12. januar om å holde samtaler om Nord-Koreas deltakelse i vinterlekene i Pyeongchang, heter det videre fra departementet.

I tillegg til gjenforeningsministeren vil også en representant for Sør-Koreas kulturdepartement og en direktør i landets symfoniorkester delta på møtet, ifølge CNN.

Også Nord-Korea stiller med en representant fra landets orkester, i tillegg til blant andre en dirigent.

Historisk møte

Tidligere i uka fulgte verden spent med da representanter for Sør-Korea og Nord-Korea for første gang på to år møttes til nye samtaler, også da ved grensebyen Panmunjom.

Hvert av landene hadde fem delegater til stede på møtet som foregikk i den demilitariserte sonen som skiller de to landene. Samtalene, som i hovedsak skulle dreie seg om mulig nordkoreansk OL-deltagelse, er sett som et skritt i riktig retning av et bedre forhold mellom landene.

Forrige gang de to landene møttes på høyt nivå var i desember 2015.

Like før møtet sa Cho, som ledet den sørkoreanske delegasjonen, at han håpte OL vil være et «arrangement for fred og et springbrett for bedre interkoreanske forbindelser». Cho sa imidlertid at de også ønsket å ta opp flere temaer, deriblant familiegjenforening og muligheter for å redusere militære spenninger.

Til OL?

Det var Nord-Koreas leder Kim Jong-un som i sin nyttårstale først ga uttrykk for et ønske om OL-deltakelse for landers utøvere. Sørkoreanske myndigheter inviterte så til høynivåsamtaler.

Ett av resultatene av de historiske samtalene ble at Nord-Korea sender utøvere til OL. Den internasjonale olympiske komite (IOC) skal i et møte med representanter fra de to landene om saken 20. januar.

Nabolandene er også enige om å holde militære samtaler for å dempe spenningen på Koreahalvøya.

Nord-Koreas sjefforhandler sa imidlertid da at de ikke vil diskutere sitt atomvåpenprogram i de videre samtalene med nabolandet.