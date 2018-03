Nytt likfunn i blomsterpotte i Canada

SIKTET: Bruce McArthur mistenkes for å ha tatt livet av minst sju menn og begravd dem i blomsterpotter. Foto: HANDOUT / Reuters

McArthur (66) ble pågrepet i Toronto i januar etter at byens LGBT-miljø i lengre tid hadde fryktet at en seriedrapsmann var løs. En rekke menn har forsvunnet fra «The Gay Village» utenfor byen de siste årene.

Politiet saumfarte eiendommene til landskapsarkitektens kunder og har de siste ukene funnet levninger etter flere menn.

Mandag gikk politiet ut med bilde av det de tror er McArthurs sjuende offer, i håp om å få hjelp til å identifisere ham.

Viste frem bilde av død mann

Bilde av den døde mannens ansikt ble vist fram på en pressekonferanse med politiet.

– Jeg vil virkelig ikke vise fram dette bildet, men det er siste utvei. Vi håper at vi ved å publisere det kan få hjelp til å identifisere ham, sa Hank Idsinga i Toronto-politiet.

Politiet ville ikke opplyse om hvor det sjuende likfunnet ble gjort av hensyn til etterforskningen, men at det som i de tidligere tilfellene ble funnet begravd i store blomsterpotter på eiendommer hvor McArthur har jobbet.

NYTT OFFER: Mandag offentliggjorde politiet et bilde av det sjuende offeret i saken. Foto: Chris Young / AP

Kilder med kjennskap til etterforskningen sier til Toronto Star at bildet skal være tatt av drapsmannen, og at det kan være grunn til å tro at drapsmannen har fotografert sine ofre som et trofé.

Seriedrapsmenn lager seg ofte en samling med gjenstander, klær eller bilder av sine ofre, sier den tidligere drapsetterforskeren Mark Valois til avisen.

– Det ville ikke overrasket meg om det finnes bilder av ofrene, sier Valois.

Venter på varmere vær

Politiet har så langt gjennomsøkt minst 30 eiendommer hvor landskapsarkitekten har hatt oppdrag. Politiet har søkt med likhunder og georadar i letingen etter flere mulige ofre.

Politiet venter på at været skal bli varmere for å kunne grave videre på eiendommene.

McArthur er tidligere dømt for vold, og ble blant annet idømt et forbud mot å oppsøke mannlige prostituerte i 2003. Et av ofrene, skal ha vært hjemløs og prostituert.

Dette er seriemorderens ofre 6 bilder Den srilankiske flyktningen Skandaraj Navaratnam ble meldt savnet i 2010. Mannen skal ifølge venner ha hatt et seksuelt forhold til McArthur. AP Andrew Kinsman skal også ha hatt et forhold til McArthur. Handout . / Reuters Selim Esen Handout . / Reuters Soroush Mahmudi Handout . / Reuters Majeed Kayhan Handout . / Reuters Dean Lisowick Handout . / Reuters

66-åringen ble mistenkt i september i fjor etter forsvinningen til Andrew Kinsman. De to skal ha hatt et forhold. Da politiet gikk til aksjon mot leiligheten hans i januar, fant de en ung mann bundet fast til McArthurs seng. Den unge mannen var uskadd.

Det eldste drapet han nå er siktet for skriver seg tilbake til 2010.

Politiet mistenker at McArthur fant sine ofre gjennom en sjekkeapp og i «The Gay Village». 66-åringen har også jobbet andre steder, og politiet har kontaktet sine kolleger i utlandet i frykt for at det kan ligge flere ofre begravd andre steder.

McArthur sitter fengslet og har så langt ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Advokaten hans har ikke vært tilgjengelig for kommentar.