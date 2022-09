Et Europa som har for lite energi i forkant av vinteren, rammes nå av et nytt kraftig hopp i gassprisene.

Økningen på mer enn 30 prosent i prisen på naturgass kommer mandag morgen etter at Russland før helgen varslet at gassrørledningen Nord Stream 1 blir stengt. Det skriver nyhetsbyrået Bloomberg.

– Stabilitet og trygghet i Europa handler om energi. Det er ingen tvil om at Putin driver en bevisst og målrettet strategi om å splitte Europa. Det skal han ikke lykkes med.

Det sier olje- og energiminister Terje Aasland under en pressekonferanse sammen med den svenske energi- og digitaliseringsministeren Khashayar Farmanbar i Stockholm mandag.

– Vi skal samarbeide, og løsrive Putin fra det våpenet han sitter på og den krigføringen han fører mot europeiske land. Det foregår en energikrig, sier han.

Avhengig av naturgass Ekspandér faktaboks I Europa er mange land fullstendig avhengig av naturgass til å lage mat, til oppvarming og til kraftproduksjon. Tyskland og andre europeiske land har i mange måneder bygget gasslagre for å kunne møte vinteren med energi i banken. Lagrene i Tyskland skal nå være 86 prosent fulle, ifølge Gas Infrastructure Europe. Problemet er at selv smekkfulle gasslagre bare varer i underkant av tre måneder dersom den russiske gassflyten ikke kommer tilbake. Det sier Klaus Muller, som er sjef for den tyske reguleringsmyndigheten for strøm.

Innsatsgruppe

Farmanbar og Aasland diskuterte flere forslag i møtet før pressekonferansen, blant annet et om å frikoble gassprisene fra strømprisene.

– Det er et spennende forslag, sier Aasland til NRK, som viser til at det diskuteres på europeisk nivå.

Under konferansen blir det også kjent at Norge og Sverige vil samle de nordiske og baltiske landene i en felles innsatsgruppe.

Gruppen skal arbeide for å styrke energisikkerheten til de nordiske landene og redusere russisk påvirkning.

– Sverige, Norge og det nordiske samarbeidet, inkludert Baltikum, kan få fantastiske muligheter i fremtiden. Jeg tror vi kommer lengst hvis vi utnytter det med et tett og forpliktende samarbeid på tvers av landene våre, sier Aasland.

Energikrigføring

Det er uklart om og når Nord Stream 1 eventuelt åpner igjen. Mange ser på nedstengingen som en del av Russlands krigføring mot Ukraina og Europa.

Kreml-talsperson Dmitry Peskov sier at Vestens sanksjoner skaper kaos med tanke på vedlikeholdsarbeid på gassrørledningen. Det melder nyhetsbyrået Reuters mandag formiddag.

Gassen fra Nord Stream 1 går fra Vyborg i vest i Russland til Lubmin nordøst i Tyskland. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / Reuters

En talsperson for EU-kommisjonen sier at Russland kan kompensere for den stengte gassrørledningen med å eksportere gass gjennom andre ledninger, men at de velger å ikke gjøre det.

– Dette demonstrerer at Russland bruker energi som våpen, sier talspersonen ifølge Reuters.

Spår en ubehagelig vinter

Rundt 30 prosent av naturgassen som går til Europa fra Tyskland, går gjennom Nord Stream 1.

– Dette er veldig dramatisk. Nord Stream 1 har vært den ledningen som leverer til de store konsumentene, på de lange kontraktene til Europa. Historisk har den alltid levert det den skal på de avtalte kontraktene, sier Ole R. Hvalbye, råvareanalytiker i SEB.

Ole R. Hvalbye, råvareanalytiker i SEB. Foto: Moment Studio / Moment Studio

Han sier at svært mye av gassen som leveres gjennom Nord Stream 1 går til store industriselskaper. Mange kan få så høye kostnader at det ikke er lønnsomt å drive lenger.

– Man stenger rett og slett ned, fordi det du får for varer og tjenester i den andre enden, er altfor lite i forhold til det koster å produsere. Det er den store jokeren her, og det er det som skremmer oss, sier Hvalbye.

Analytikeren spår høye priser for Europa i vinter.

– Det kommer til å bli veldig ubehagelig, sier han.