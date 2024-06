Nytt knivangrep på kjøpesenter i Finland

Mandag ble en 33 år gammel mann varetektsfengslet mistenkt for at det var han som torsdag knivstakk en 12 år gammel gutt på et kjøpesenter i Uleåborg nord i Finland..

33 år gamle Juhani Sebastian Lämsä deltok i det videooverførte fengslingsmøte mandag, uten å skjule ansiktet og uten å nekte å la seg fotografere.

Han har innrømmet at det var han som torsdag knivstakk en 12 år gammel gutt på kjøpesenteret Valkea i Uleåborg nord i Finland.

Lämsäs advokat Heikki Aspegren sier ifølge finske medier at hans klient erkjenner de faktiske forhold, men at han ikke hadde planlagt knivstikkingen eller at den var rasistisk motivert.

STOD FRAM. Juhani Sebastian Lämsä stod fram uten tildekket ansikt via videolink under rettsmøte i Oulu mandag. Til venstre hans advokat Heikki Aspegren. Foto: Eetu Ruonakoski /Yle

Den 12 år gamle gutten som ble knivstukket har utenlandsk bakgrunn, men er finsk statsborger.

Også en 14 år gammel gutt med utenlandsk bakgrunn ble forsøkt knivstukket, men klarte å komme seg unna.

Länsää ble seinere tatt hånd om av vakter på kjøpesenteret, før han ble arrestert av politiet.

Finsk politi sier nå, i følge YLE, at det kan se ut som om angrepet tirsdag kveld var inspirert av det som skjedde sist torsdag.

En ung gutt er arrestert mistenkt for å stå bak tirsdagens knivstikking, der en voksen mann med utenlandsk bakgrunn ble lettere skadet.

Var med i Den nordiske motstandsbevegelsen

Juhani Sebastian Lämsä har en lang historie med rasistisk motivert vold, og ble i 2013 dømt for knivstikking og vold på et bibliotek i Jyväskylä og for å ha angrepet en politiker fra finsk venstreside med en gassflaske.

Han var lenge med i Den nordiske motstandsbevegelsen, men sier selv at han ikke vært aktiv der siden 2018.

Denne bevegelsen er forbudt i Finland, og i helgen ble det kjent at amerikanske myndigheter har definert den som en terrororganisasjon

Det har også vært kjent at visse elementer innenfor den høyreradikale bevegelsen i Norden også ser positivt på Russland og president Vladimir Putin,

Krefter som oppfordrer til vold

– Jeg mener at det som skjedde Uleåborg torsdag dessverre ikke er en enkelthendelse sier professor Tuija Saresma ved Universitetet i Øst-Finland til NRK.

– Det er krefter her i Finland som oppfordrer til vold, også rasistisk mener hun.

INGEN ISOLERT HENDELSE. Tuija Saresma ved universitetet i øst-Finland mener høyreekstreme og rasistiske ideer har slått rot i deler av det finske samfunnet. Foto: University of eastern Finland

Hun viser også til en sak fra Kankanpää sørvest i Finland der politiet avslørte en høyreekstrem gruppe som planla å bruke vold, blant annet mot et mottakssenter for flyktninger.

Saresma reagerer også sterkt på at landets finansminister, Riikka Purra fra partiet Sannfinnene, var raskt ute på meldingstjenesten x med å knytte hendelsen i Uleåborg til gjengkriminalitet. Hun er også leder for Sannfinnene.

– Jeg mener det er forferdelig rett og slett at vår innenriksminister med ansvaret for politiet på denne måten tar bort fokuset fra at det i denne saken dreide seg om: Vold mot et barn utført av en person som er kjent for sine forbindelse med høyreekstreme miljøer sier Saresma til NRK.

Sannfinnene sitter i dag i den finske regjeringen sammen med blant annet det konservative Samlingspartiet og Svenska folkepartiet.

Helsingin Sanomat skriver mandag ettermiddag at den 12 år gamle gutten som ble knivstukket, nå er på bedringens vei og sendt hjem fra sykehuset.