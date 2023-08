Nytt klesforbud for franske skolejenter etter trend på sosiale medier

– Når du går inn i et klasserom, så skal man ikke kunne se elevens religiøse tilhørighet.

Det sier utdanningsminister Gabriel Attal. Han står bak forbudet, som trer i kraft når skolen starter neste uke.

FORBEREDER SKOLESTART: Frankrikes nye utdanningsminister Gabriel Attal, holder pressekonferanse for å planlegge skolestart, mandag 28. august. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Forbudet får kraftig kritikk fra den franske venstresiden.

Attal mener bruken av plagget strider med den franske tolkningen av sekularitet, «laïcité».

Den forutsetter et strengt skille mellom det offentlige rom og privat religion.

– Sekularitet betyr friheten til å utfolde seg selv på skolen, sier Attal.

Han beskriver bruk av abaya som «en religiøs handling, med et mål om å teste republikkens evne til å bevare skolen som et sekulært fristed».

TIKTOK-TREND: I en video likt nesten 100.000 ganger på TikTok oppfordrer en fransk influenser til å gå med abaya på skolen. Den franske regjeringen mener en trend av slike videoer har ført til en økning i antall brudd på sekularitetsprinsippet. Foto: Skjermdump TikTok / thesupernancy

Peker på influensere

Forrige skoleår var det en økning på 300 prosent på antall klager om bruk av religiøse plagg på skoler, sammenliknet med året før. Det viser tall fra den franske regjeringen.

Siden da har klagene bare økt, sier Attal.

FORBUDT: En moderne abaya med dekorasjoner. Foto: Wikimedia Commons

– De siste månedene har det vært en markant økning i brudd på sekularitet, særlig med elever som bruker religiøse plagg som abaya eller kameez.

Regjeringen ser her en «klar kobling» til en ny trend på sosiale medier.

De mener influensere ber skoleelever bryte forbudet mot religiøse plagg. Blant annet oppfordres det til å gå med abaya eller hijab.

– Rektorene på skolene ser at elevene argumenterer for å gå med plaggene på samme måte som det influensere på sosiale medier gjør, skriver regjeringen i en rapport avisen Le Monde siterer.

– Krig mot religion

Forbudet mot abaya har fått kraftig kritikk på den franske venstresiden.

En av kritikerne er parlamentsmedlem Clémentine Autain, fra partiet Det ukuelige Frankrike.

Hun sier det er «karakteristisk for en systematisk diskriminering av muslimer».

Partilederen hennes, Jean-Luc Mélenchon, sier skolestart nå preges av en «ny absurd krig mot religion».

Nestleder i det franske Islamsk Råd, Abdallah Zekri, skjønner seg ikke på forbudet.

– Abayaen er en type mote, ikke et religiøst plagg, sier han.

OMSTRIDTE PLAGG: Attal deltar på et møte på en videregående skole på den franske øyen la Reunion i anledning skolestart. Der møtte han blant annet en ung kvinne ikledd hijab. Foto: RICHARD BOUHET / AFP

Gråsoneplagg

I 2004 ble andre religiøse plagg og tegn som hijab, kippa, turban og kors forbudt på skolen.

Men de siste 20 årene har abayaen, en slags posete kjole, havnet i en gråsone.

Tilhengere av et forbud viser til at plagget blant annet nevnes i et koranvers:

O Profet, fortell dine koner og døtre, og de troende kvinner, at de må dekke seg til meg et løst plagg. Slik vil de bli gjenkjent og ingen skade vil skje dem. Koranen, 33:59

Motstandere av forbudet, viser derimot til at plagget er svært likt andre typer skjørt og kjoler.

Det er grunnen til at Attals forgjenger, Pap N'Diaye, sa at han ikke ville forby abaya.

– Jeg vil ikke publisere endeløse kataloger med tillatte lengder på kjoler, sa han i oktober i fjor til Le Monde.