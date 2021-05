Nytt høyhus på Gaza bombet

– Nå evakueres de som angivelig er Hamas-folk fra hjemmene sine. De evakuerer også nabohusene deres, fordi de vil også bli mål for bombingen og ødelegges. Det sier Karima Torman, som er medisinstudent i Gaza.

Varsler med små raketter

– Vi har ingen sirener som varsler oss og vi har ingen tilfluktsrom. Den eneste advarselen vi får før angrepene er det som kalles «knocking on the roof».

Israelerne skyter først mindre raketter for å varsle folk om angrep.

– De varsler folk om at de har noen minutter på å ta med seg viktige eiendeler og rømme før de dødelige bombene kommer, sier Torman.

Karima Torman er medisinstudent i Gaza. Foto: Privat

– Om palestinerne kastes ut i Sheikh Jarrah i Jerusalem, kan det bli vår tur neste gang. Som de fleste av palestinerne i Øst-Jerusalem, er også de fleste av palestinerne her Gaza-flyktninger. Og nå står vi sammen for første gang på lenge. Vi kjemper og protesterer inne i Israel, i Jerusalem og i Gaza. Derfor er det annerledes denne gangen.

Støtter palestinerne i Gaza Hamas'' rakettangrep mot Israel når de ser konsekvensene?

– Jeg kan si med 100 prosent sikkerhet at alle her var for at Hamas og Islamsk jihad sendte raketter mot Israel. Israel har allerede påført oss så mye smerte i så mange år. Vi må kjempe med det vi har, selv om alle vet at motangrepene kommer, og vi kan dø når som helst her. Vi står helt alene, verden har vendt oss ryggen, så vi må kjempe selv. Vi kjemper for våre rettigheter, for våre hjem og land, sier Karima Torman.

Israelsk soldat drept

En israelsk soldat er død etter onsdagens rakettangrep fra Gaza. Det bekrefter de israelske forsvarsstyrkene. Den 21 år gamle soldaten ble drept da en antitankrakett traff en jeep på grensen til Gazastripen onsdag morgen.

To andre ble såret i angrepet, som skjedde ved Netiv Haasara, like nord for grensen. Tilstanden til den ene av dem opplyses å være kritisk.

Hamas meldte natt til onsdag at over 200 raketter var blitt avfyrt mot mål i Israel som svar på israelske angrep mot Gaza by. Mens gruppen Islamsk hellig krig sier at de har skutt 100 raketter mot israelske mål

Hamastopper drept

En bygning, som skal ha huset toppsjefene i Hamas' militære etterretningsapparat, ble bombet av israelske fly tirsdag ettermiddag. I tillegg skal politistasjoner være ødelagt. Også hjemmene til flere Hamas-topper var mål for angrepene.

Det israelske forsvaret, IDF, sier ifølge nyhetsbyrået Reuters at de drepte 16 medlemmer av Hamas i et luftangrep, inkludert lederen og nestlederen av etterretningstjenesten.

Hamas bekrefter at lederen i Gaza by, Bassem Issa, er drept, og at dette er den høyest rangerte offiseren som er drept siden krigen i 2014.

IDF venter nye rakettangrep mot det sentrale Israel etter dette.

Unntakstilstand i Lod

I etterkant av bombingen opplyste Hamas og deres militære fløy al-Qassem-brigadene at 110 raketter var avfyrt mot Tel Aviv og ytterligere 100 mot byen Beersheva som svar på de israelske luftangrepene.

I den israelske byen Lod, som ligger sør for Tel Aviv, er det erklært unntakstilstand.

Minst to personer skal ha blitt drept i angrepene mot byen. Den israelske avisen Haaretz skriver at en israelsk-arabisk jente på 16 år og faren på 52 år døde da bilen de satt i ble truffet av en rakett. Moren i familien skal være alvorlig såret.

Statsminister Benjamin Netanyahu erklærte unntakstilstand i byen, etter at politiet anklaget arabiske innbyggere i området for å trigge til opptøyer.

Opptøyene kom i etterkant av begravelsen av en palestinsk mann. De som deltok kastet stein mot israelsk politi og soldater, som svarte med sjokkgranater. Synagoger og forretninger skal ha blitt satt i brann, ifølge israelske medier.

Nyhetsbyrået Reuters rapporterer at bilen til en israelsk-arabisk innbygger ble kastet stein på av jødiske medinnbyggere.

Nå skal det settes inn forsterkninger i byen.

Politiet oppfordrer folk til å holde seg i nærheten av bomberom, skriver avisen The Times of Israel.

Alle skoler i Tel Aviv-området holder stengt i dag, opplyser israelske myndigheter.

Til sammen seks mennesker er drept i forbindelse med rakettangrepene, tre kvinner og ett barn, skriver nyhetsbyrået AP. I overkant av 100 personer er såret.

ØDELEGGELSER: Palestinere i Gaza By inspiserer onsdag morgen ødeleggelsene etter israelske luftangrep. ANGRIPER HAMAS: Tykk røyk stiger fra området ved nær Barcelona Park i Gaza by etter et kraftig, israelsk luftangrep onsdag morgen. Palestinske myndigheter har flere bygninger i området. GAZA BY: En palestinsk mann går forbi en boligblokk som er helt ødelagt etter israeske flyangrep. RAKETTANGREP: Et stort antall raketter ble natt til onsdag skutt mot Israel fra Rafah på Gazastripen. ISRAEL: Et utbrent bil og israelske brannmenn etter at en rakett fra Gaza har rammet byen Holon tirsdag kveld. YEHUS: Israelske sikkerhetstyrker inspiserer et skadet hus i byen Yehud, nær Tela Aviv, natt til onsdag. Huset er rammet av en av mange raketter skutt fra Gaza mot Israel.

– Eksplosiv situasjon

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide var i dag med i et hastemøte med Sikkerhetsrådet.

– Det er en veldig eksplosiv situasjon som dessverre lett kan utarte til en full krig, hvis ikke partene roer ned situasjonen, sa Søreide onsdag ettermiddag.

– Det er viktig for oss å bruke den rollen vi har i Sikkerhetsrådet til å innkalle til et nytt hastemøte med nye orienteringer og diskusjon om situasjonen.

Utenriksministeren svarte på spørsmål om hvorfor Norge ikke bruker sin plass i Sikkerhetsrådet til å påvirke.

Det er nok først og fremst et spørsmål om hvordan man vurderer om det er hensiktsmessig om Sikkerhetsrådet sier noe utad eller ikke, men vi opplever at det ikke er noen uenighet om innholdet, og budskapet fra USA til partene er akkurat det samme som vårt.

Butikkeier i Holon utenfor Tel Aviv viser retningen en av rakettene kom fra under angrepene tirsdag kveld. Foto: Ahmad Gharabli / AFP

– Hamas hisser opp stemningen

Israels ambassadør til Norge Alon Roth-Snir mener at Hamas har ansvaret for konflikten og at at konklikten kan løses vis de slutter å angripe Israel.

– Situasjonen vil bli løst når Hamas slutter å skyte. Vi er overhodet ikke glad for situasjonen. Vi ønsker, å løse problemene rundt forhandlingsbordet, sier Roth-Snir til NRK.

Roth har medfølelse for at sivile på begge sider av konflikten lider.

– Situasjonen vil bli løst når Hamas slutter å skyte, sier Israels ambassadør Roth-Snir til NRK. Foto: NRK

– Jeg tror det var en bevisst innsats fra Hamas for å hisse opp stemningen. Jeg håper de vil komme til fornuft. Jeg håper vi ikke vil komme til full krig.

