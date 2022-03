Nytt forsøk på våpenhvile i Ukraina

– Den siste bølgen med missilangrep kom da mørket falt på, sa president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Oleksij Arestovitsj på ukrainsk TV søndag.

Ifølge Arestovitsj har russiske artilleriangrep økt i intensitet i byene Tsjernihiv, som ligger i nord, i havnebyen Mykolajiv i sør og i landets nest største by Kharkiv.

I den nordlige utkanten av Kharkiv har det kommet meldinger om at russiske styrker ha truffet en boligblokk på 24 etasjer, melder BBC Russian.

En video som er lagt ut på Twitter skal vise trefningen av boligblokken.

Det er meldt om at en universitetsbygning er truffet og skal stå i brann, men dette er ikke verifisert eller bekreftet av flere kilder.

Et boligområde skal også ha blitt truffet av et russisk artilleriangrep, som førte til at et TV-tårn ble skadet, opplyser lokale tjenestemenn.

Ny humanitær korridor

Etter anmodning fra Frankrikes president Emmanuel Macron skal det gjøres et nytt forsøk på å evakuere sivile gjennom humanitære korridorer i flere ukrainske byer mandag. Det melder det russiske byrået Interfax.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet blir det våpenhvile fra klokken 10 Moskva-tid, som vil si klokken 8 norsk tid.

Det vil bli evakuert fra Kyiv, Kharkiv, Mariupol og Sumy. Det ble klart etter en to timer lang samtale søndag mellom president Emmanuel Macron og Russlands president Valdimir Putin.

Både lørdag og søndag ble det gjort forsøk på å evakuere fra byen Mariupol, men det kom meldinger om at flyktningene ble skutt mot av russiske styrker. Evakueringen ble derfor avbrutt. De to partene anklager hverandre for å bryte våpenhvilen.

Det er planlagt en tredje forhandlingsrunder mellom ukrainske og russiske representanter mandag.

– Situasjonen er katastrofal

I tillegg er det kamper i Buch, Hostomel og Irpin, som er forsteder til byen Kyiv.

– Situasjonen er katastrofal, fordi sivile har ikke lykkes med å evakuere derfra, sier rådgiveren til president Zelenskyj, Oleksij Arestovitsj.

Byen Irpin ble utsatt for intense angrep fra russiske styrker søndag. Flere personer ble drept etter at russisk artilleri skjøt mot flyktninger som forsøkte å komme seg ut av byen Irpin.

Bilder i sosiale medier viste omfattende ødeleggelser i Irpin, som ligger nordvest for den ukrainske hovedstaden.

– Også et missilangrep fra russiske styrker ble rettet mot kritisk infrastruktur nær landsbyen Tuzla i Odesa regionen, forteller talsmann for det ukrainske militæret i Odesa, Serhii Bratchuck.

Så langt har det ikke kommet meldinger som kan tyde på at noen ble drept eller skadet etter missilangrepet, skriver nettavisen Kyiv Independent.

President Volodymyr Zelenskyj advarer russiske soldater i Ukraina i en ny tale natt til mandag 7. mars Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

– Vi skal sørge for at du aldri får fred

I en ny videotale natt sent søndag kveld forteller Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at han vil sørge for at enhver russisk soldat, som utfører krigsforbrytelser i landet, aldri vil få fred – bortsett fra i graven.

– Det vil ikke være noe stille sted på denne jorden for deg, bortsett fra i graven, sier han.

Han la til at de aldri kommer til å tilgi, ei heller glemme det som nå utspiller seg i landet.

– Gud vil heller ikke tilgi. Ikke i dag. Ikke i morgen, aldri. I stedet for tilgivelse, vil det bli en dom, sier han.