Nytt FBI-notat: Det viktigste er skjult bak svart tusj

De svarte tusj-overstrykningene er mange – og skjuler det viktigste – i et nytt FBI-notat som demokratene i Representantenes hus endelig fikk lov å offentliggjøre lørdag kveld. Dette notatet er svar på republikanernes FBI-notat som ble offentliggjort av president Trump tidligere denne måneden.

Krig med notater

I USAs hovedstad kriger republikanere og demokrater mot hverandre med notater. De siste ukene har det vært notater om det føderale politiet FBIs etterforskning av en mulig sammensvergelse mellom Donald Trumps valgkampanje og Russland.

Var det noen sammensvergelse mellom Putin og Trumps valgkamporganisasjon ved presidentvalget i 2016? Eller er dette fabrikkerte påstander fra demokratene og Clinton-kampanjen? Dette strides notatene om – og det er dette FBI og spesialetterforsker Robert Mueller skal undersøke. Foto: Evan Vucci / AP

Republikanerne startet ballet. På bakgrunn av omfattende hemmelig etterforskningsmateriale – som fortsatt er hemmelig – fikk flertallet i Representanthusets etterretningskomité laget et fire siders notat hvor FBI beskyldes for å ha misbrukt sin makt til fordel for demokratene og mot Trump.

Demokratene med mot-notat

Selv om både FBI og justisdepartementet var sterkt imot å offentliggjøre republikanernes notat, ønsket presidenten å få det ut til folket så raskt som mulig – og uten endringer.

Den samme velviljen viste han ikke da demokratenes mindretall i Representanthusets etterretningskomité laget sitt eget mot-notat for to uker siden. Først etter en omfattende redigering – hvor store deler av notatet har forsvunnet under svart tusj – ble demokratenes notat lagt ut offentlig i går kveld.

Carter Page jobbet en stund for Trumps valgkampanje. FBI mistenkte at han kunne ha blitt rekruttert som spion for Russland. Ingen anklager eller tiltaler har i ettertid blitt reist mot Page. Foto: © Sergei Karpukhin / Reuters / Reuters

Et viktig stridstema i de to notatene er hvordan FBI fikk spesialdomstolen FISAs tillatelse til å overvåke Carter Page, som en stund jobbet som utenriksekspert i Trumps valgkamporganisasjon. Republikanernes notat understreker betydningen av det såkalte Steele-dokumentet (dossieret), som ble utarbeidet av den tidligere britisk spionen Christopher Steele og betalt av demokratene og Clinton-kampanjen.

Strid om Steele-dokumentet

I demokratenes mot-notat understrekes det at Steele-dokumentet ikke spilte noen rolle i at FBI begynte å interessere seg for Carter Page. Han ble allerede i mars 2016 avhørt av FBI, som startet etterforskningen av ham i juli samme år. Først sju uker seinere fikk FBI kjennskap til Steeles dokument.

Da det føderale politiet i oktober 2016 gikk til FISA-domstolen for å få en kjennelse for overvåking av Page, var opplysningene fra Steele-dokumentet bare en mindre del av begrunnelsen hevder demokratenes notat. De skriver også at FBI redegjorde for at Steele var betalt av personer som hadde interesse av å diskreditere Donald Trump foran valget.

«Spionerte ikke på Trump»

Uansett var ikke Page lenger en del av Trumps kampanjestab da FBI fikk tillatelse til å overvåke ham. Demokratene skriver derfor i sitt notat at FISA-domstolen ikke ble benyttet til å spionere på Trump eller hans valgkampanje.

Hillary Clintons valgkampanje og det demokratiske partiet betalte for rapporten fra den tidligere britiske spionen Christopher Steele. Deler av dette dokumentet var grunnlag for FBIs søknad om å overvåke en tidligere Trump-medarbeider. Foto: Handout / Reuters

Republikanerne opprettholder nå likevel sin kritikk mot prosessen, fordi FBI ikke fortalte FISA-dommerne at de som betalte Steele var demokratene og Clinton-kampanjen.

Skjult bak svart tusj

De mest interessante opplysningene i det nye notatet er likevel skjult bak svart tusj – strøket vekk av hensynet til FBIs etterforskning og nasjonal sikkerhet. Blant annet står det at FBI hadde åpnet etterforskning mot et antall personer som var knyttet til Trumps valgkampanje. Hvor mange og hvem de var er strøket ut med svart. Vi får heller ikke vite hva de eventuelt var mistenkt for, og om de fortsatt er under etterforskning.

Spesialetterforsker Robert Mueller undersøker blant annet mulige forbindelser mellom Russland og Trumps valgkampanje. Foto: Larry Downing / Reuters

Etter at Trump avsatte James Comey som FBI-direktør ble det opprettet en egen spesialetterforsker, Robert Mueller, for å undersøke hvordan Russland eventuelt blandet seg inn i den amerikanske valgkampen – inkludert Trumps valgkamporganisasjon.

Mueller tiltalte nylig 13 russere for innblanding i den amerikanske valgkampen, og det er han som fortsetter etterforskningen av mulige forbindelser mellom Russland og Trumps valgkampanje.

Twitter-feide

Det nye notatet utløste lørdag kveld nye bølger av anklager mellom demokrater og republikanere – godt hjulpet av Trump-vennene i Fox News og den mer demokratisk-vennlige tv-kanalen CNN.

Presidenten selv bidro selvsagt med sitt på Twitter, men fikk raskt tilsvar av demokraten Adam Schiff, som leder minoritetsfraksjonen i Representanthusets etterretningskomité:

Det hvite hus: «Ingen sammensvergelse»

Pressetalskvinne Sarah Sanders i Det hvite hus var lite imponert over demokratenes nye notat da hun kommenterte det lørdag kveld:

Sarah Sanders er pressetalskvinne for Trump i Det hvite hus. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

«De nevner ikke engang at FBIs visedirektør fortalte en kongresskomité at hadde det ikke vært for Steele-dokumentet, ville det ikke ha blitt gitt noen tillatelse til overvåkning. Presidenten har lenge sagt at verken han eller hans kampanje sammensverget seg med en fremmed makt under valgkampanjen i 2016. Og det er ingen ting i dette nye dokumentet som motbeviser dette faktum», sa Sanders.

Presidenten misforsto – eller?

Seinere på kvelden ytret Trump seg igjen på Twitter. Men på en måte som viste at han ikke hadde forstått hva som ble sagt på Fox News. Eller at han forsto det, men forandret innholdet med vilje:

