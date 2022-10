Nytt angrep på Zaporizjzja natt til lørdag

Regiondirektør Oleksandr Starukh skriver på meldingstjenesten Telegram lørdag morgen, at et russisk bombeangrep traff industribyen Zaporizjzja, sør i Ukraina natt til lørdag. Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Flyalarm over hele landet

Flere medier skriver at luftvernsirenene gikk i alle fylkene i landet tidlig lørdag morgen, med unntak av den russisk-okkuperte Krim-regionen.

Natt til lørdag skal det ha blitt skutt russiske raketter mot byen Nikopol i Dnipropetrovsk-regionen.

ANGREP MOT NIKOPOL: En mann rydder i ruinene av hjemmet sitt etter et angrep mot byen Nikopol i august. Lørdag morgen ble det meldt om nye rakettangrep mot byen. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

To personer skal ha blitt skadd i angrepet. Ifølge regionens guvernør Valentyn Reznichenko, rammet over 50 raketter byen. Flere høyhus, transportselskap, butikker og biler skal ha blitt ødelagt i angrepet.

NRKs reporter i Kyiv forteller at da flyalarmen gikk klokken 7 lokal tid, ble gatene tømt og bare soldater var igjen. Mandagens rakettangrep mot byen har gitt folk en påminnelse om at krigen kan ramme deg når som helst, og hvor som helst i landet.

TOMME GATER I KYIV: Lørdag morgen gikk luftvernsirenene i Kyiv, og gatene ble tømt for folk. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Befolkningen i Ukraina føler også sterk frykt for atomtrusselen. Folk er redde for at Putin skal bruke atomvåpen mot landet. De er også redde for at noe kan skje ved et av de mange atomkraftverkene.

Den tapte generasjon

De unge i Ukraina har allerede levd to år med pandemi. der de mistet muligheten til å leve normale liv. Nå føler de at de sakker enda mer akterut, Krigen gjør at de lever i konstant frykt for hva som kan skje. For veldig mange går krigen utover skolegang, studier og samvær med venner.

TAPT GENERASJON: De unge i Ukraina har gått fra pandemi til krig. De frykter at de vil bli en «tapt generasjon». Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

De fleste har ikke hatt mulighet til å gjenoppta livet sitt som det var før pandemien. Mange uttrykker at de er redde for å bli en «tapt generasjon» når de frarøves det normale livet over så lang tid.

Saudi-Arabia skal sende hjelp

Saudi-Arabia har bestemt at de skal sende humanitær hjelp til Ukraina, til en verdi av 400 millioner dollar. Landet tilbyr samtidig å megle mellom Ukraina og Russland.

I en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fredag, sa landets nåværende leder, kronprins Mohammed bin Salman, at Saudi-Arabia er innstilt på å gi all hjelp som kan bidra til å stoppe eskaleringen av krigen.

SENDER HJELP: Kronprins Mohammed bin Salman lover 400 millioner dollar i humanitær hjelp til Ukraina. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Denne uka stemte Saudi-Arabia for FN-resolusjonen som fordømmer Russland for å annektere okkuperte ukrainske områder,

USA vil sende ytterligere 725 millioner dollar i militærhjelp til Ukraina. Det kunngjorde utenriksdepartementet i landet fredag.

– Hjelpen kommer som følge av Russlands brutale missilangrep mot sivile over hele Ukraina, og de økte bevisene på grusomhetene fra russiske styrker, sier USAs utenriksminister Antony Blinken i en uttalelse.

Ingen planer for videre mobilisering

President Vladimir Putin sa fredag at det ikke er lagt planer for videre mobilisering i Russland. Putin ga i september ordre om at 300.000 menn skulle mobiliseres for å bedre landets slagkraft i Ukraina.

HAR ØDELAGT 22 MÅL: President Vladimir Putin sier at han ikke har noen planer om å ødelegge Ukraina. 29 mål skal ødelegges, nå er det 7 igjen. Foto: SPUTNIK / Reuters

– Det er ikke planlagt noe ekstra. Det er ikke kommet flere ønsker fra forsvarsdepartementet. Jeg ser heller ikke noe ekstra behov i overskuelig fremtid. Nå er 222.000 mennesker mobilisert av 300.000. I løpet av omtrent to uker vil all mobilisering være fullført, sa Putin på en pressekonferanse i Kasakhstan.

Da han møtte pressen sa Putin også at han ikke hadde noe mål om å ødelegge Ukraina. Han sa at forsvaret hadde hatt 29 mål som skulle ødelegges i rakettangrepene som startet mandag denne uken, og at 22 av målene er ødelagt. Putin sa at Russland skal klare å nå de 29 målene før landet gir seg, men det skal ikke skje gjennom massive angrep.