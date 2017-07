Nynazister tapte varemerkesak mot tysk dypfryserfirma

Den nynazistiske organisasjonen har registrert en nettside på domenet Nordfront.se, som igjen har figurert hyppig på alt fra skjold til flygeblader.

Det har fått det tyske firmaet Nordfrost til å reagere. Varemerket er registrert internasjonalt, og Nordfrost mener det er stor fare for at de blir forvekslet med Nordfront.

Logistikkfirmaet driver med transport av fryse- og kjølevarer, og omtaler seg selv som «nummer seks i verden i dypfryserbransjen».

«Merkevarene er fonetisk og visuelt veldig like, det er bare én bokstav som skiller dem. Videre er det begrepsmessige likheter mellom varemerkene der begge kan assosieres med geografiske og meteorologiske forhold. Etter vårt syn er det en åpenbar risiko for at tredjeparter vil få et feilaktig inntrykk av at det finnes en kommersiell forbindelse», heter det i klagen.

Fikk medhold

Nå har de fått medhold hos det svenske Patent- og registreringsverket (PRV), melder svenske DN.

Løpesedler med Nordfront-navnet har også blitt hengt opp i Norge. Foto: Sigtor Kjetså / NRK

Dermed mister Den nordiske motstandsbevegelsen tillatelsen til å bruke navnet Nordfront til markedsføring, på flygeblader og annet reklamemateriale.

De får imidlertid lov til å fortsette å bruke det på klær.

Navnet har i tillegg blitt brukt på organisasjonens nettavis, radiostasjon og forlag.

Ifølge Expressen har ikke Den nordiske motstandsbevegelsen svart på klagen.

Ikke registrert i Norge

En kartlegging i vinter viste at den nynazistiske gruppen hadde rundt 160 medlemmer, de aller fleste av dem i Sverige. På en demonstrasjon i Falun i mai deltok imidlertid 600 personer.

På norsk side består organisasjonen av noen titalls aktivister. Flere av dem deltok i Falun.

Nordfront er ikke registrert eller forsøkt registrert som varemerke i Norge, opplyser Patentstyret til NRK.