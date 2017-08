Nynazister oppfordrer til opprør mot journalister og politikere

Det er på hjemmesidene til den nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen det nå oppfordres til opprør mot politikere og journalister, skriver Sveriges Radio. Ifølge organisasjonen er både journalister, politikere og medlemmer av regjeringen forbrytere.

Denne typen oppfordring kan være ulovlig, mener svensk politi.

– Når en slikt språkbruk anvendes av en organisasjon som i bunn og grunn provoserer de fleste av oss som tror på et demokratisk samfunn, så får det ekstra kraft om man oppfordrer andre til å begå lovbrudd mot noen, sier politisjef Erik Nord til Sveriges Radio.

Tidligere straffedømte

Den nordiske motstandsbevegelsen er i dag den best organiserte høyreekstreme organisasjonen i Norden – med et klart tyngdepunkt i Sverige. Ifølge en kartlegging NRK foretok tidligere i år er mange av de norske nazi-aktivistene tidligere straffedømte for til dels alvorlig kriminalitet.

Det siste året har aktiviteten i Norge økt markant. Det er også et tett samarbeid mellom den norske og svenske delen av Den nordiske motstandsbevegelsen. Og mens det i Norge ennå ikke har vært voldelige aksjoner som kan knyttes til organisasjonens medlemmer, er det noe helt annet i Sverige.

I et dokument fra det svenske sikkerhetspolitiet Säpo, pekes det på at aktivister fra motstandsbevegelsen i Sverige flere ganger har forsøkt å provosere fram konfrontasjoner med motdemonstranter under motstandsbevegelsens aksjoner. Dette har resultert i alvorlige voldshendelser.

Det blir en utfordring for politiet å håndtere en eventuell demonstrasjon av nazister samtidig med over 100 000 ekstra besøkende pga. Bokmessen i Göteborg 30. september. Foto: JESSICA GOW, JESSICA GOW / TT / NTB scanpix

Utfordring for politiet

Nå har nazistene invitert til en stor demonstrasjon 30. september, samtidig som den store Bokmessen finner sted i Göteborg. Messen er Nordens største møteplass for bok- og bibliotekbransjen, og Europas nest største av sitt slag etter bokmessa i Frankfurt med over 100 000 besøkende.

Politiet har til nå ikke bestemt seg for om de skal tillate demonstrasjonen eller ei. Det eneste som er sikkert er at en slik demonstrasjon av nazistene samtidig med Bokmessen vil kreve store politiressurser.

Nazistbevegelsen sier til P4 Göteborg at en oppfordring til opprør ikke behøver å bety bruk av vold, bare at man vil gjennomføre en demonstrasjon.