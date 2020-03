Nynazister dømt for å ha planlagt kupp i Tyskland

Gruppen skulle angripe utlendinger, politikere og journalister.

Planen skal ha vært å innlede en revolusjon med en «symbolsk handling» i Berlin i oktober 2018. Men de ble pågrepet etter opptøyene i byen Chemnitz i september samme år. Da ble flere utlendinger angrepet og banket opp.

Den nynazistiske gruppen ble dannet i forbindelse med demonstrasjonene som brøt ut etter at den 35 år gamle tyskeren Daniel Hillig ble drept under et masseslagsmål med to unge asylsøkere.

En syrisk asylsøker ble i august i fjor dømt til fengsel i ni år og seks måneder for drapet på Hillig.

Ytre-høyre demonstranter i en demonstrasjon i Chemnitz i august 2018. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Manifest for vold

I dommene som ble kunngjort i Dresden i går kjennes de åtte mennene skyldige i å ha vært medlemmer av en terrororganisasjon. Den mildeste dommen var på to års fengsel, mens mannen som ble utpekt som gruppas grunnlegger og leder, fikk fem og et halvt år bak murene.

De dømte er i alderen 22 til 32 år.

Under rettssaken ble det kjent at lederen fikk de andre sju i gruppen til å underskrive et manifest der de forpliktet seg til å forfølge sine fiender målrettet og med voldelige handlinger.

Fem av de dømte gikk til gruppens første angrep 14. september 2018. De var bevæpnet med glassflasker, elektrosjokkvåpen og slåsshansker. Flere personer med utenlandsk bakgrunn ble såret i angrepet, ifølge aktors redegjørelse i retten.

Merkel bekymret

De voldsomme ytre høyre-protestene i Chemnitz skapte dyp uro i Tyskland i 2018. Myndighetene mente uriktige påstander på sosiale medier bidro til mobiliseringen.

Her er mer fra en politiaksjon mot aktivistene.

Rettssaken mot «Revolusjon Chemnitz» varte i et halvt år og ble fulgt nøye i Tyskland. Det har vært bekymring for at høyresiden i landet skal utvikle seg til og bli mer og mer militant, skriver nettavisen Tle Local.

En mann skjøt og drepte ni mennesker i en bar og en kafe i byen Hanau i februar. Forbundskansler Angela Merkel oppfordret da folk til å stå opp mot den fremmedfiendtlige giften i samfunnet.