Seks personer ble såret i angrepet og én av dem har livstruende skader, ifølge byens ordfører.

De seks skal ifølge AP være fra Ghana, Gambia, Nigeria og Mali, og Italias innenriksminister, Marco Minniti, sier at rasehat var motivet for skytingen.

- Angrepet skjedde som del av en høyreekstremistisk kultur med klare referanser til fascisme og nazisme, sier Minniti.

Angret ikke

Ifølge NTB ble en mistenkt 28-åring ble pågrepet rundt to timer etter at skytingen begynte lørdag. Minniti sier at den mistenkte handlet alene, men at han hadde planlagt angrepet på forhånd.

Mistenkt arrestert etter skyting Du trenger javascript for å se video.

Mannen, som navngis som Luca Traini, skal ha kjørt rundt i en bil og skutt mot mørkhudede menn flere steder i byen. Etter angrepet gikk mannen ut av bilen og gjorde en fascistisk hilsen med et italiensk flagg over skuldrene, melder italienske medier.

En politikilde forteller til AP at Traini klar over hva han hadde gjort, og ikke viste noe tegn til anger.

Videoen nyhetsbyrået publiserte søndag viser det som angivelig er Traini mens han skyter mot baren «H7», før han kjører videre.

Tatovering

Et bilde av den mistenkte mannen, viser at han har et symbol som gjerne brukes av nynazister tatovert på pannen, en såkalt wolfsangel eller ulvehake.

Luca Traini bar et italiensk flagg rundt halsen da han ble pågrepet av politiet i Macerata. FOTO: STRINGER / EPA Foto: STRINGER / Epa

Det skal ha blitt funnet et våpen i 28-åringens bil.

Italienske medier melder at Traini er medlem av høyrepartiet Lega Nord og sto på listen under fjorårets lokalvalg uten å bli valgt inn.

Lederen for Lega Nord, Matteo Salvini, har lovet å deportere 150.000 innvandrere det første året, hvis han skulle vinne valget og bli statsminister, ifølge nyhetsbyrået AP.