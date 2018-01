Nyhetsbyrå: Nord-Korea trolig til vinter-OL

Det er Nord-Koreas IOC-delegat, Chang Ung, som skal ha sagt dette på den internasjonale flyplassen i Beijing etter ankomst fra hjemlandets hovedstad Pyongyang.

Ifølge Kyodo kan han være på vei til Sveits.

Møtes til samtaler

Antydningen om OL-deltakelse kommer få dager etter at Nord-Koreas leder snakket om mulig deltakelse i vinterlekene i sin nyttårstale.

Kim Jong-un sa at han håper vinterlekene blir en suksess for Sør-Korea, og at båndene mellom de to landene på Korea-halvøya, kan bli styrket i tiden som kommer.

Sørkoreanske tv-seere fulgte nyttårstalen til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Foto: Lee Jin-man / AP

Siden nyttår har Sør-Korea invitert nordkoreanerne til høynivåsamtaler. Fredag takket Nord-Korea ja.

– Klokken 10.16 fakset Nord-Korea en melding til oss, der de aksepterte vårt forslag om samtaler, sa Baik Tae-hyun, talsperson for det sørkoreanske gjenforeningsdepartementet.

Samtalene skal holdes i grensebyen Panmunjom 9. januar. I tillegg til OL-deltakelse, skal landene diskutere andre spørsmål av felles interesse.

En sørkoreansk tjenestemann snakker med en kollega på nordkoreansk side av grensen. Foto: null / AP

Åpnet direktelinje

Onsdag denne uken kom kunngjøringen om at Nord- og Sør-Korea har åpnet en direkte telefonlinje, med et mål om å dempe spenningen på den koreanske halvøya.

Direktelinjen på telefon ble nedlagt i februar 2016, men er altså nå tatt i bruk igjen. Ifølge myndighetene i Nord-Korea var det Kim Jong-un som åpnet kommunikasjonskanalen.