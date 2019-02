Nyfødd jente funnen i handlepose på parkbenk

Det er kaldt i den britiske hovudstaden for tida. Det har kome snø, og temperaturen var under null i leikeparken i Newham torsdag kveld. Ei kvinne som bur i nabolaget var ute og lufta hunden sin då ho høyrde lydar frå ein handlepose som låg på ein benk.

Ho vart redd og torde ikkje gå og undersøkje kva som var i posen. I staden ringde ho til sonen sin, Ovidijus Zvaliauskas, og han kom raskt til. Han undersøkte pakken og vart sjokkert då han såg innhaldet. Han varsla politi og ambulanse, fortel han til BBC .

Eit kvitt teppe

Han fortel at jenta var pakka inn i eit kvitt teppe inne i handleposen.

Den vesle vart raskt teken hand om av ambulansepersonellet og køyrt til sjukehus. Her blir det i dag opplyst at ho etter omstenda har det bra. Dei som jobbar på sjukehuset kallar henne for Roman. Dette fordi parken der ho vart funnen ligg i krysset Roman Road og Saxon Road på austkanten av London.

London Metropolitan Police gjekk i dag ut med ei innstendig oppmoding til mora om å melde seg. Dei fryktar at ho kan ha behov for akutt medisinsk hjelp, og dei ber henne om å ta kontakt enten med politiet eller helsestellet.

– Ta kontakt

– Vi blir stadig meir uroa for tilstanden din og eg ber deg om å ta kontakt med politiet, det lokale sjukehuset eller legekontoret. Det er viktig for oss å vite at du har det bra, seier inspektør Shane Clarke i North East Command Unit i ei direkte bøn til mora.

Han ber også alle andre som kan informasjon i saka ta kontakt slik at den nyfødde jenta kan kome tilbake til mora.

Politiet fekk melding om funnet av jenta klokka 22.15 torsdag kveld. Det er uklart kor lenge den vesle jenta hadde lege på benken, men det kan ikkje ha vore lenge. Kvinna som lufta hunden har fortalt at det var ingen andre i nærleiken då ho oppdaga handleposen.

Sjukehuset har opplyst at den vesle jenta framleis hadde rim på hovudet då ho kom til akuttmottaket.