Krigen i Ukraina kjempes ikke bare ved fronten.

Ukrainerne har også i lang tid vist sin avsky og motstand mot nabolandet Russland når de skriver. Det er ikke uvanlig å lese innlegg og artikler der Russland skrives med liten r og Moskva med liten m.

Nå har også det ukrainske språkrådet godkjent den nye praksisen.

Sist uke ble det lov å skrive Russland, Moskva, Den russiske føderasjonen og Det russiske imperiet med små forbokstaver.

– Dette er en del av den heroiske kampen det ukrainske folket fører for en selvstendig ukrainsk stat, skrev Den nasjonale kommisjonen for et standardisert ukrainsk språk.

Respekterer ikke «russland»

På gata i Kyiv ønsker studenten Matvi (21) vedtaket velkommen. Dette er noe han har gjort i lang tid. Å droppe stor bokstav er helt vanlig blant hans venner og bekjente.

– Dette er min måte å vise at jeg ikke respekterer nabolandet, sier Matvi.

Vedtaket kom etter at Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk ba det ukrainske språkrådet om å behandle saken.

– Jeg oppfordrer Nasjonalkommisjonen til ikke å kaste bort tida og formalisere hva alle ukrainere, skrev visestatsminister Iryna Veresjtsjuk på Facebook. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

– Dette er antakelig ikke noe å diskutere fordi de fleste ukrainere gjør dette allerede, skrev hun på sin Facebook-side. Den nasjonale kommisjonen trenger ikke å kaste bort tida. Det er bare å formalisere et vedtak, mente Veresjtsjuk.

I offisielle dokumenter må man fortsatt bruke stor bokstav.

– Min måte å vise avsky

– Det var jammen på tide, det burde skjedd for lenge siden, sier 85 år gamle Anna. Hun sitter på en benk i sentrum av Kyiv.

Krigen har gjort Anna (85) til flyktning i eget land. Nå bor kun i Kyiv fordi hjembyen Bakhmut er lagt i ruiner. Foto: Kari Skeie / NRK

– Vet du hvor jeg kommer fra? Jeg er fra Bakhmut. Der er alt ødelagt og dette er det eneste jeg har igjen, sier hun og peker på en liten veske og en bag ved siden av seg på benken.

Nå bor hun hos nevøen sin i Kyiv og lurer på når krigen og elendigheta som Russland har påført henne, skal ta slutt.

Anna Maria (25) gjør som mange ukrainere. Hun skriver «russland». Foto: Kari Skeie / NRK

Anna Maria (25) sier hun konsekvent har brukt små bokstaver siden fullskalainvasjonen i februar i fjor.

– Dette min måte å vise at jeg ikke respekterer og føler avsky for Russland. I vår tid er det ikke normalt å angripe naboen sin og drepe folk, sier hun.