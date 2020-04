Nye spekulasjoner: Kims tog har stått ved luksusferiested i nesten én uke

De siste dagene har spekulasjonene om den nordkoreanske diktatorens helse gått verden rundt.

Spekulasjonene tiltok i styrke da Reuters lørdag meldte at en delegasjon leger fra Kina er sendt til Nord-Korea, under ledelse av en høytstående delegat fra det kinesiske kommunistpartiet.

Legene drar til Nord-Korea for å gi råd eller bistå når det gjelder Kims helse. Nyhetsbyrået meldte samtidig at det fortsatt er uklart nøyaktig hva som eventuelt feiler Kim.

Personlig tog ved feriested

Natt til søndag melder den amerikanske tenketanken 38 North at satellittbilder viser det som etter alt å dømme er Kims private tog, står parkert ved en togstasjon som er forbeholdt Kim-familien i Wonsan.

Togstasjonen ligger like ved Kims feriested, som blant annet består av seks store gjestehus og et rekreasjonssenter, i tillegg til en skytebane, egen havn og en bane for hesteriding.

Tenketanken understreker at togets tilstedeværelse «ikke nødvendigvis indikerer noe om hvor den nordkoreanske lederen befinner seg eller hvordan det står til med hans helse, men det gir styrke til meldinger om at Kim befinner seg i et avskjermet område på Nord-Koreas østkyst».

38 North skriver at toget ikke sto der 15. april, men det var der både 21. og 23. april. Toget endret sin posisjon for tre dager siden, tilsynelatende for å kunne kjøre vekk fra komplekset, men det har ikke skjedd.

Satellittbilder fra Kim Jong-uns feriested på østkysten av Nord-Korea. Foto: Airbus Defence & Space and 38 North / AP

Gikk glipp av ny markering

Det er nå over to uker siden Kims siste offentlige opptreden på nordkoreansk TV. Spekulasjonene om Kims helse skjøt fart da han for første gang noensinne uteble fra feiringen av sin farfar Kim Il Sungs fødselsdag 15. april. Markeringen regnes som en av de viktigste høytidene i landet.

Lørdag gikk Kim glipp av nok en markering, da landet feiret at det er 88 år siden hæren ble opprettet. I forbindelse med dette var det flere innslag i nordkoreansk TV, men ingen der Kim var med, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

CNN skrev tidligere denne uken at tilstanden til Kim var kritisk etter en hjerteoperasjon. Andre medier har spekulert i alt fra at Kim er død, til at hans helse har blitt mye bedre.

I en artikkel i det japanske tidsskriftet Shukan Gendai hevdes det at Kim Jong-un skal ha fått et alvorlig hjerteinfarkt, og at de nordkoreanske kirurgene som opererte ham var uerfarne. Samtidig skriver sørkoreanske medier at helsen hans er bedre. Foto: STR

Trump: «Fake news»

Fredag sa en sørkoreansk kilde til Reuters at han lever, og at det er ventet at han viser seg offentlig snart. USAs president Donald Trump sa torsdag at meldingene om at Kim var syk var «fake news» fra CNN.

Dette til tross for at kilder i den amerikanske etterretningstjenesten har uttalt at de er klar over den nordkoreanske diktatorens sviktende helse.

USAs utenriksminister Mike Pompeo har også bekreftet at amerikanske myndigheter følger nøye med på situasjonen.