Nye smitterekorder i Brasil, men åpner for turister fra utlandet

– Selvsagt burde vi ha ventet med å åpne flyplassene våre. Men vi trenger desperat turister for å skaffe inntekter, sier Newton Cunha som selger antikviteter i en forretning i hjertet av Rio de Janeiros turistområde.

– Jeg har drevet denne forretningen i 35 år, og situasjonen har aldri vært så ille som nå, sier han til NRK.

– Siden pandemien rammet oss har salget falt med mer enn 50 prosent.

– Vi trenger desperat turister, sier antikvitetshandleren Newton Cunha i Rio de Janeiro. Foto: Arnt Stefansen / NRK

De første månedene var butikken stengt, og etter at den gjenåpnet for en måned siden har salget gått tregt:

– Vi har nesten bare kunder fra Rio de Janeiro nå. Fra utlandet kommer det jo ingen. Så jeg er glad for at myndighetene har åpnet for internasjonal flytrafikk, sier innehaveren.

Åpne flyplasser

Brasils internasjonale flyplasser har vært stengt siden i mars. Men onsdag denne uken ble de aller fleste gjenåpnet.

Det betyr at utlendinger kan komme til Brasil og oppholde seg her i opptil 90 dager. Forutsetningen er at de har en gyldig forsikring som dekker hele denne perioden, skriver Globo. Innreise via land og sjø er fortsatt forbudt.

Brasil har gjenåpnet de fleste av sine internasjonale flyplasser. Foto: Sergio Moraes / Reuters

Beslutningen om å gjenåpne flyplassene står i motsetning til naboland som Argentina og Colombia, selv om disse har langt lavere smittetall enn Brasil.

Men gjenåpningen betyr ikke at brasilianerne er velkomne til å besøke andre land. Både USA og EU opprettholder innreiseforbudet for borgere fra Brasil.

Dyster rekord

Onsdag denne uken registrerte Brasil 1554 korona-døde og mer en 70.000 nye smittede, ifølge nettstedet Worldometer. Det er det høyeste tallet siden pandemien startet for mer enn fire måneder siden.

Den dystre rekorden kan delvis forklares med et visst etterslep fra dagen før. Tallene er uansett dramatiske, og den siste uken er en av de verste under koronakrisa.

Mer enn 1,6 millioner mennesker er smittet, og drøyt 90.000 er døde av Covid-19 i Brasil, viser offisielle tall. Foto: Reuters

Det store problemet for Brasil er at tallet på døde og smittede er kommet opp på et rekordhøyt nivå og at det ikke synker. I over en måned er det i gjennomsnitt blitt registrert mer enn tusen koronadøde i døgnet – det høyeste tallet i verden, ifølge Worldometer.

Turisme i fritt fall

Når Brasil åpner de internasjonale flyplassene er det i første rekke i håp om å styrke sin hardt rammede turistnæring.

I likhet med resten av verden er turismen en av næringene som lider mest under pandemien. Ifølge brasilianske myndigheter har fallet i inntekter vært på mer enn 120 milliarder brasilianske realer – rundt 210 milliarder kroner i denne perioden.

Dermed har Brasils turistnæring tapt rundt to tredeler av sine inntekter siden i fjor.

Rio de Janeiro ønsker turistene velkommen. Men de berømte strendene er fortsatt stengt for folk flest. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Det store spørsmålet er hva effekten av flyplassåpningen blir, så lenge Brasil på alle måter er preget av pandemien. Her i Rio de Janeiro er munnbind obligatorisk, nattelivet er dødt, og byens berømte strender er stengt for andre enn dem som driver strandsport.

