Nye rettsdokumenter: Siktet 42-åring ville ta Pelosi som gissel

Det skal mannen ha forklart, ifølge rettsdokumenter som flere nyhetsbyråer refererer til.

82 år gamle Pelosi var i Washington da mannen brøt seg inn i huset deres. Hun er speaker i Representantenes hus, og demokraten er derfor nummer tre i rang i USA etter presidenten og visepresidenten.

Strips og taperull

Mannen er nå siktet for forsøk på bortføring og overfall, opplyser en ikke navngitt kilde til nyhetsbyrået AP mandag. Vedkommende viser til rettsdokumenter fra justisdepartementet.

EKTEPAR: Paul og Nancy Pelosi på den røde løperen i april 2019. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Justisdepartementet har besluttet å reise føderal siktelse mot mannen som er mistenkt for angrepet i parets bolig i San Francisco fredag kveld. Han er også siktet for å ha utøvd vold mot ektefellen til en amerikansk politiker, ifølge rettsdokumentene.

Mannen skal ha hatt til hensikt å holde den mektige politikeren som gissel og snakke med henne, heter det i rettsdokumentene.

Siktede skal ha forklart at hvis Nancy fortalte «sannheten», ville han la henne gå, og hvis hun «løy», kom han til å knekke «kneskålene hennes», heter det i rettsdokumentet som AFP referer til.

San Francisco-politiet har funnet strips på Pelosi soverom og ved inngangen til huset nær inngangsdøren. Politiet fant også en taperull, hvitt tau, en hammer og et par hansker i siktedes ryggsekk.

42-åringen bodde i California og skal ha spredt høyreorienterte konspirasjonsteorier på sosiale medier, skriver AFP.

Store skader

Strafferammen er på inntil 20 års fengsel for kidnappingssiktelsen og maksimalt 30 års fengsel for overfallet.

Den siktede mannen skal ha ropt «Hvor er Nancy?».

Paul Pelosi (82) ringte nødnummeret 911 og snakket i mellomtiden med siktede i et forsøk på å holde situasjonen rolig til politiet ankom. Siktede skal så ha slått til hodet hans med en hammer, og etterlatt ham bevisstløs, ifølge rettsdokumentetene.

Paul Pelosi ble operert for et brudd på hjerneskallen og skader på hender og høyre arm, men legene forventer at han ikke får varige mén, ifølge speakerens kontor. Han ble slått i hodet med en hammer.