To av Gagas hunder, Koji og Gustave, ble kidnappet torsdag. Den tredje bulldoggen til sangstjernen, Miss Asia, slapp unna, skriver BBC.

Nye overvåkningsbilder viser de dramatiske minuttene da Lady Gagas hundepasser ble skutt, da han luftet hundene. Han skal ikke være livstruende skadd.

Klokka 22.40 lokal tid var hundepasseren ute med de tre bulldoggene til Gaga. En hvit bil kjørte opp på siden av hundepasseren, og to gjerningsmenn steg ut av bilen.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, eller Lady Gaga. Foto: Evan Agostini / AP

Nektet å gi fra seg hundene

Med en pistol rettet mot hundepasseren ba de han om å gi hundene til dem. Hundepasseren nektet, og på overvåkningsbildene hører man han rope «Nei, nei!»

Så kommer lyden av et skudd, og offeret faller i bakken. De to gjerningsmennene kjører av gårde med to av Gagas hunder, mens hundepasseren lå igjen og ropte på hjelp.

Til CNN forteller naboen Rachel Mason at de hørte «grufulle» skrik, og deretter et skudd. Hun løp inn og ringte nødnummeret.

Dusør på halv million dollar

– Vi kom tilbake og fyren blødde masse mens nødetatene var på vei, og naboen vår ga han hjerte- og lungeredning. Jeg visste ikke om han var levende eller død da han ble lagt på båre og fraktet i ambulansen, sier Mason.

På Twitter skriver politiet i Los Angeles at mannens tilstand er stabil. Hans identitet er ennå ikke offentliggjort.

Her kjører gjerningspersonene av gårde med hunden, mens hundepasseren ligger blødende på bakken. Foto: AP

Ifølge CNN utlover sangstjernen en dusør på en halv million dollar, tilsvarende over fire millioner kroner, til den som kan finne de to franske bulldoggene.

Politiet i Los Angeles, USA etterforsker nå hendelsen, og leter etter de to gjerningsmennene.

De beskrives som to menn i begynnelsen av 20-årene, kledd i mørke klær. Den ene var bevæpnet.