Nye opptøyer i Sverige – fem politifolk skadet

Politiet har avfyrt et varselsskudd og har besluttet å oppløse Stram Kurs sin markering i Örebro på grunn av sikkerhetssituasjonen, skriver SVT

Den danske politikeren Rasmus Paludan og partiet hans Stram Kurs er for tiden på det de kaller en valgturné i Sverige.

Langfredag er han i Örebro. Der blir han møtt av hundrevis av sinte motdemonstranter.

Demonstranter i Örebro i Sverige kaster stein mot politiet. Flere skal være skadet. Du trenger javascript for å se video. Demonstranter i Örebro i Sverige kaster stein mot politiet. Flere skal være skadet.

ifølge Expressen hadde han planer om å brenne et eksemplar av Koranen.

Flere av motdemonstrantene kaster stein og angriper politiet, ifølge svenske medier.

Tre politibiler er satt i brann, skriver SVT.

Fem politifolk ble skadd i sammenstøt med rasende demonstranter i Örebro fredag Foto: Kicki Nilsson/TT / NTB

Fem politifolk skadet

Minst fem politifolk er skadet, en av dem skal ha fått en stein i hodet. Også en privatperson skal være skadet, ifølge kanalen.

Flere demonstranter skal også ha brutt gjennom politiets sperringer. Politiet forsøker nå å presse demonstrantene tilbake.

Lokalavisen Nerikes Allehanda skriver at motdemonstranter har kapret en politibil og kjører rundt i området.

Sinte demonstranter kaster stein på politiet i Örebro. Foto: Kicki Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Paludan på turné

For andre dag på rad er det opptøyer i flere svenske byer.

Opptøyene startet torsdag da den danske høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan skulle holde en markering i Linköping.

Fredag troppet han opp i Stockholm-forstaden Rinkeby, der det i utgangspunktet gikk rolig for seg. Da Paludan satte fyr på et eksemplar av Koranen ble det imidlertid kastet stein og åtte personer ble pågrepet, opplyser politiet i Stockholm, ifølge NTB.

Politiet brukte tåregass for å roe ned situasjonen.

Den danske høyreekstremisten Rasmus Paludan er på turné i Sverige der han brenner utgaver av Koranen Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB

Omstridt politiker

Paludans parti Stram kurs ble stiftet i 2017 og vil forby islam og deportere alle muslimer, skriver NTB.

Paludan ble i 2020 dømt til tre måneders fengsel for ærekrenkelser og rasistiske uttalelser mot muslimer under en demonstrasjon i Danmark.

Samme år ble han nektet innreise til Sverige i to år. Det skjedde etter at det kom til voldsomme opptøyer i Malmö i forbindelse med en markering der han skulle brenne et eksemplar av Koranen, innpakket i bacon, slik han flere ganger har gjort i Danmark.