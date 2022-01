Nye omikrontilfeller i Kina: Har startet med analtesting igjen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Minst 27 personer har gjennomgått testingen med de kontroversielle, anale vattpinnetestene i en bygård i Beijing der en kvinne hadde fått påvist omikron, skriver den kinesiske avisen The Beijing News.

Området der den smittede kvinnen bor, i Haidian-distriktet, er avsperret for å stoppe folk fra å gå inn og ut mens tester, blant annet analprøver, utføres.

Landet strammet inn de allerede svært strenge smitteverntiltakene forrige uke.

Det er kun to uker til vinter-OL arrangeres i Beijing og byen er underlagt et strengt testregime etter at det første tilfellet av omikron ble bekreftet 15. januar.

Ikke aktuelt i Norge

Kina kunngjorde i fjor at analtesting kan være mer effektivt enn den vanlige testingen som foretas i nese og munn. Dette ble begrunnet med at viruset kan oppholde seg lenger i fordøyelsessystemet.

Er du av typen som grøsser av tanken på en stikkpille, kan du ta det helt med ro. Analtesting er ikke aktuelt i Norge, ifølge FHI.

– Vi ser ingen fordeler med koronatesting i endetarmen og har ingen planer om å innføre det, skriver overlege Preben Aavitsland i en e-post til NRK.

Overlege Preben Aavitsland i FHI. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Forstår du hvorfor de tester rektalt i Kina?

– Nei, men det er også andre deler av koronahåndteringen i Kina jeg ikke forstår, skriver Aavitsland.

Han understreker at den beste formen for testing er i nese eller svelg. Han mener testing i endetarmsåpningen tar ekstra tid fordi folk da må kle av seg. Og at flere vil vegre seg for å testes for korona.

Om kort tid arrangeres vinter-OL i Beijing. Samtidig stiger omikronsmitten i landet. Foto: TYRONE SIU / Reuters

Har analtestet siden 2020

Analtestene gjennomføres ved å sette inn en steril bomullspinne opptil fem centimeter inn i endetarmen og rotere den flere ganger. Pinnen fjernes deretter før den analyseres i et laboratorium.

Endetarms-testingen har blitt brukt i Kina siden 2020, men ble brukt i større omfang i Beijing i januar 2021 etter at en ni år gammel gutt testet positivt.

Tidligere denne uken stansen Kina planene om å selge billetter til publikum og uttalte at kun «utvalgte» tilskuere vil få lov til å delta.

Årsaken er at koronasmitten nå er på sitt høyeste i landet siden mars 2020.

Mandag ble det meldt om 223 tilfeller. 80 av dem er i havnebyen Tianjin og ni er i Guangdong. Flere av tilfellene skal dreie seg om omikronsmitte, skriver NTB.

Deltakere, ledere og funksjonærer som har kommet til Beijing for OL, holdes strengt adskilt fra den øvrige befolkningen.

Kinas koronastrategi handler om å gjøre samfunnet smittefritt, og selv små utbrudd slås hardt ned på med portforbud, massetesting og nedstenginger.