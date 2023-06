Hundrevis av unge menneske har protestert mot politiet etter at ein 17-åring vart skoten og drepen av politiet då han ikkje stansa ein trafikkontroll. Demonstrantane har skote med fyrverkeri mot politiet og tent på bilar og søppelkasser.

Også i industribyen Lille i nord og i Toulouse i sørvest har det vore samanstøytar mellom demonstrantar og politi.

Det er og meldt om uro i Amiens, Dijon og Essone sør for Paris. I Essone vart ein bus stukke i brann etter at passasjerane vart bedne om å gå av. I Dijon er det meldt om steinkasting mot naudetatane.

Tungt væpna politi er sett inn i gatene i Paris-forstaden. Foto: Christophe Ena / AP

Innanriksministeren har kommandert 2000 ekstra politifolk på jobb i Paris-regionen.

Fleire politifolk skal ha vorte skadde. 16 demonstrantar er arrestert etter nattas protestar.

Etterforskar politibetjent for drap

Statsadvokaten har starta etterforsking av politiets sin framferd i saka. Ein politibetjent blir etterforska for forsettleg drap.

I går heldt dei folkevalde i nasjonalforsamlinga eitt minutts stille for den drepne tenåringen. Statsminister Élisabeth Borne har fordømt framferda til politiet.

Også president Emmanuel Macron har fordømt skytinga som utilgiveleg.

Demonstrantane skyt fyrverkeri mot politiet. Foto: Christophe Ena / AP

Video viser skota

Ein video som er delt i sosiale medium, og som er verifisert av nyheitsbyrået Reuters, viser to politifolk som står ved sida av ein bil. Ein av politifolka skyt mot føraren på kloss hald idet bilen køyrer bort.

17-åringen som arbeidde som bod, døyr kort etter av skotskadane, ifølgje etterforskingsleiaren.

– Videoen verker veldig tydeleg. Ein politibetjent drap ein ung mann på 17 år. Du kan sjå at skytinga ikkje er i tråd med reglane, seier Yassine Bouzrou til Reuters. Han er advokaten til gutens familie.

Familien har levert ei formell klage mot politifolka som var til stades. Politifolka vert skulda for drap, medverknad til drap og for falsk forklaring.

Fleire bilar er snudde opp-ned og tent på i hovudgata Avenue Pablo Picasso i Nanterre. Foto: Christophe Ena / AP

Nye skuldingar om rasisme i politiet

Den drepne 17-åringen hadde etnisk bakgrunn frå Nord-Afrika. Det har bidratt til nye skuldingar om rasisme i politiet i mange franske storbyar med multietnisk befolkning.

Anti-rasismegrupper har lenge skulda politi og domstolar i Frankrike for systematisk rasisme, noko som president Macron tidlegare har nekta for at skjer.

Ifølgje ein video som er lagt ut på Tiktok har mora til den drepne 17-åringen oppfordra folk til å delta i ein minnemarsj for sonen på torsdag.