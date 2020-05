Nye koronatilfeller i Wuhan

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronaviruset ble første registrert i den kinesiske millionbyen ved slutten av fjoråret, før det sakte, men sikkert spredte seg videre ut i verden.

Advarer om ny smittebølge

Etter en måned uten smitte, advarer kinesiske myndigheter nå om faren for en ny bølge med covid-19, melder flere internasjonale nyhetsbyråer.

Wuhan, med sine 11 millioner innbyggeren, ble satt i streng karantene. Byen ble stengt for inn- og utreise, men utenlandske borgere fikk lov til å forlate den. De siste ukene har myndighetene lempet på tiltakene. Barn har fått komme tilbake til skolen og reiser til og fra byen ble tillatt.

6. mai fikk de eldste elevene dra tilbake til skolene i Wuhan, iført munnbind. Foto: China Daily

Søndag ble det første nye tilfelle av virussmitten kjent. Mandag meldte de lokale helsemyndighetene om fem nye tilfeller. De fleste er i et boligkompleks med eldre beboere, opplyser de.

Det skal også være 11 tilfeller av det som kalles «asymptomatiske» tilfeller i Hubeiprovinsen, der Wuhan ligger. Kinesiske myndigheter rapporterer vanlige og uvanlige smittetilfeller hver for seg, melder AFP.

Nyhetsbyrået skriver at helseeksperter har advart om at en for tidlig retur til en mer åpen og vanlig hverdag, kan føre til ny spredning av viruset.

Les også: Kina oppjusterer dødstallene for Wuhan

Andre tilfeller

De siste dagene har det også blitt meldt om flere nye tilfeller i byen Shulan i Jilin-provinsen, nordøst i landet.

Byen, med rundt 670.000 innbyggere, er stengt. Utbruddet skal hatt sitt utspring i et vaskeri, melder statlige medier. En kvinne i 45-årsalderen skal ha smittet ektemannen sin og flere andre i familien. Alle offentlige parker er stengt og kollektivtrafikken er stanset.

Vil du ha nyhetsbrev fra NRK Utenriks? Registrer deg her.

Fire millioner mennesker er registrert smittet i verden nå og viruset har tatt flere enn 280.000 liv. I Kina er det registrert 4.600 døde.

Se hvordan det var å leve i Wuhan i februar: