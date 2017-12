Nye kameraer skal oppdage selvmordsbombere

Mandag forsøkte en 27 år gammel mann fra Bangladesh å sprenge en bombe på en T-banestasjon på Manhattan.

Han hadde en hjemmelaget rørbombe festet til kroppen, men den eksploderte bare delvis. Bare gjerningspersonen ble skadet.

En ny type overvåkingskameraer testes nå ut for å komme selvmordsbombere i forkjøpet.

Kameraene skal oppdage skjulte eksplosiver og selvmordsvester.

– Vi ser virkelig etter disse alarmindikatorene. Hvis lyset skifter fra grønt til rødt, vet vi at vi har identifisert et individ som kan trenge nærmere undersøkelser, sier Alex Wiggins, sikkerhetssjef for transport i Los Angeles.

RØRBOMBE: Et overvåkingskamera viser bomben gå av på Manhattan.

Videoen fra terroranslaget i New York på mandag viser faren singelterrorister utgjør på et sted der mange mennesker er samlet.

Det er denne typen terrorister kameraene er laget for å avsløre.

– Hvis vi kan møte personen når vedkommende kommer inn på stasjonen, kan vi veldig raskt isolere personen til et område hvor vi kan håndtere trusselen på en bedre måte, sier Wiggins.

Ingen stråling

Teknologien testes nå på Los Angeles' metrostasjon, der over 86.000 mennesker passerer hver dag.

Kameraene skanner folk i sanntid idet de går forbi. Kameraene ser ut som andre overvåkningskameraer, og folk skal ikke bli utsatt for stråling, skriver CBS News.

– Det er ingen mirakelløsning som forhindrer alle terrorhandlinger, men det virker sammen med flere andre tiltak. Det blir i hvert fall litt vanskeligere for de slemme gutta, sier sikkerhetsekspert Frank Cilluffo ved George Washington University.