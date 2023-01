I overgangen til det nye året har Russland intensivert angrepene mot Ukraina med raketter og droner.

Natt til i går skjøt de ukrainske styrkene ned 45 iranskproduserte droner som Russland sendte ut. Det sier president Volodymyr Zelenskyj ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Dette skal være en del av en russisk drone som ble skutt ned i natt over Kyiv. Foto: Unian

I natt sa militæradministrasjonen i Kyiv at 20 objekter ble skutt ned over hovedstaden.

– Russerne sendte flere bølger med Shahed droner. Målet var kritisk infrastruktur, sier Kyivs guvernør Oleksij Kuleba på meldingstjenesten Telegram.

En person skal ha blitt såret og en skal ha blitt sendt til sykehus i hovedstaden.

– Det er nødvendige strømkutt i byen, sier Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko. Både forsyningen av strøm og vann skal ha blitt rammet. Ifølge ordføreren har 25 droner blitt skutt ned over Kyiv. 15 skal ha blitt skutt ned over fylkene rundt hovedstaden.

ANGREPSBØLGE: Fra et tidligere luftangrep mot Kyiv. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Militære myndigheter melder også at det har blitt skutt ned ni droner over byene Dnipro og Zaporizjzja i den østlige delen av landet.

Dramatisk overgang

Minst fire mennesker mistet livet i en rekke russiske luftangrep i løpet av nyttårshelgen, melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge andre meldinger skal minst 50 personer ha blitt såret.

ØDELEGGELSER: Innbyggerne i et ødelagt hus samler noen av eiendelene som er igjen. Dette er fra byen Zaporizjzja i går. Foto: Andriy Andriyenko / AP

I løpet av de siste dagene av 2022 angrep de russiske styrkene med store mengder krysserraketter og droner. Senere har de fortsatt å angripe med droner.

– Droner, raketter og alt mulig annet vil ikke hjelpe dem, sa president Zelenskyj i går.

Han understreket at ukrainerne står samlet. Han har også sagt at ukrainerne aldri vil tilgi de mange russiske angrepene.

MER DRONER: Ukrainske militære viser fram en drone som ble brukt av russerne i desember. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Russisk område angrepet

I dag sier russiske myndigheter at et ukrainsk droneangrep førte til ødeleggelser på et strømforsyningsanlegg i Brjansk-regionen som grenser til Ukraina.

– Et ukrainsk droneangrep ble utført i morgentimene mot Klimovskij-distriktet, hevder guvernør Aleksandr Bogomaz på Telegram ifølge Reuters.

Det skal ikke være strøm i regionen. Ingen personer skal ha blitt skadd.