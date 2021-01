Politiet i Moskva opplyser at deler av sentrum kommer til å bli stengt i morgen på grunn av opposisjonens varslede protestmarkeringer. Det melder russiske medier.

Sju metrostasjoner blir stengt, det samme blir en rekke gater og plasser. Navalnyjs tilhengere har sagt at demonstrantene skal samles utenfor det hemmelige politiet FSBs hovedkvarter i sentrum, men det blir neppe mulig å ta seg dit.

Også butikker, kafeer og andre typer spisesteder blir stengt.

STENGES: Plasser, gater og metrostasjoner nær Kreml blir ikke åpne for publikum i morgen, ifølge russiske medier. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

I de viktigste nyhetssendingene på statlig russisk fjernsyn gjør myndighetene det klart at opposisjonens demonstrasjoner er ulovlige, og at de som deltar kommer til å bli stilt til ansvar.

Det kan bli snakk om bøter eller fengsel fra noen dager og opp til et par uker.

De som angriper politiet risikerer fengsel i inntil fem år.

Vil hindre gjentakelse

Myndighetene setter i verk nye tiltak for å hindre at protestene blir like omfattende som sist helg. Da deltok titusenvis av mennesker i demonstrasjoner i mer enn 100 byer over store deler av Russland. 4000 personer ble arrestert av politiet.

NYE PROTESTER: Den russiske bloggeren Dmitrij Gadsjibekov sier at demonstrasjonene er et uttrykk for både politisk og sosial misnøye. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Den siste uka har flere av Navalnyjs nære medarbeidere blitt arrestert og satt i husarrest, trolig for å gjøre det vanskeligere å organisere nye protester.

– Folk går ikke ut på gatene bare fordi de ønsker at Navalnyj skal slippe ut av varetektsfengsel. De demonstrerer like mye for sin egen del, sier den russiske bloggeren Dmitrij Gadsjibekov (35) til NRK.

Han mener at særlig unge mennesker krever mer frihet og bedre muligheter til et verdig liv. Gadsjibekov understreker at folk flest har fått det mye vanskeligere økonomisk de siste årene, og at mange nå gir Putin-regimet skylden for utviklingen.

Navalnyjs film mobiliserer

For under to uker siden offentliggjorde Navalnyj og hans medarbeidere en nesten to timer lang video. De hevder at president Vladimir Putin er den egentlige eieren av et stort slott og flere eiendommer ved Svartehavet.

OMBYGGING: Statlig russisk TV viste i går bilder fra slottet ved Svartehavet. Der pågår det omfattende byggearbeider. Foto: Mash

Det sies også at flere av presidentens slektninger, forretningsforbindelser og venner er de formelle eierne og bidragsyterne.

Putin avviser at han eller hans slektninger har noen forbindelse til eiendommene.

I går viste statlig russisk fjernsyn bilder fra slottet, der omfattende byggearbeider er i gang. I TV-reportasjen heter det at luksusen som ble vist i Navalnyjs film ikke er å se.

Det blir ikke sagt noe om hvem som eier eiendommen, eller hvorfor statlige sikkerhetstjenester passer på den.

FORTSATT UKLART: Statlig russisk TV forteller ikke noe om hvem som eier slottet ved Svartehavet. Foto: Mash

Videoen til opposisjonspolitikeren er en rekonstruksjon av hvordan slottet kan ha sett ut da det var ferdig. Den er ifølge Navalnyj basert på plantegninger og fotografier

I regimekritikerens film blir det sagt at slottet sto ferdig for flere år siden, men at det på grunn av feil og muggskader nå gjennomføres store reparasjoner.

Videoen er i løpet av kort tid sett av mer enn 100 millioner.

KAN BLI FENGSLET I FLERE ÅR: I en rett i Moskva ble det denne uka bestemt at Navalnyj fortsatt skal sitte i varetektsfengsel. Opposisjonspolitikeren deltok på videolink. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Førstkommende tirsdag skal Navalnyj framstilles for retten i Moskva. Da skal det avgjøres om en tidligere betinget dom skal omgjøres til ubetinget.

Opposisjonspolitikeren kan komme til å bli fengslet i flere år.

