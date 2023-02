Nye demonstrasjoner rystet Iran: – Den iranske revolusjonen lever

– Landsmenn over hele Iran viste på førtidagersseremonien til Mohammad Hossein og Mohammad Mehdi Karimi at den iranske revolusjonen lever, og at veien til alle de som er drept for Irans frihet vil fortsette til seiersdagen.

Det skrev Reza Pahlavi på Instagram torsdag kveld.

Pahlavi er kronprins av Iran og har levd i eksil siden det iranske monarkiet ble avskaffet i 1979. I eksiltilværelsen har han gjennomgående arbeidet for regimeendring og demokrati i landet.

– Død over diktatoren!

Gårsdagen markerte førti dager siden demonstrantene Mohammad Hossein og Mohammad Mehdi Karimi ble henrettet i Iran.

Ifølge Reuters var det demonstrasjoner i flere nabolag i Teheran så vel som i byene Karaj, Isfahan, Qazvin, Rasht, Arak, Mashhad, Sanandaj, Qorveh og Izeh i Khuzestan-provinsen.

I en video fra sosiale medier publisert av nyhetsbyrået AP, som viser flere av demonstrasjonene, hører man demonstranter rope «Vi går helt til styrten av regimet» og «Død over diktatoren».

Se de nye demonstrasjonene i Iran Du trenger javascript for å se video.

Førtidagersseremonier for personer som har gått bort er vanlig i iransk kultur. Siden den revolusjonære bevegelsen etter drapet på Mahsa Amini oppstod i september, har seremoniene ofte utviklet seg til demonstrasjoner mot myndighetene i landet.

Det var det samme som skjedde i kaoset under det iranske monarkiet før det ble avsatt i 1979.

Opposisjonen forenes

Også den kjente kvinnerettighetsaktivisten Masih Alinejad har kommentert de store demonstrasjonene i går.

– Iranere vil styrte dette regimet. Verden må støtte denne revolusjonen, var noe av det hun skrev på Twitter.

Samme dag opplyste Alinejad om at hun, Pahlavi og mangeårig Amnesty-ambassadør Nazanin Boniadi sammen ville delta på den årlige sikkerhetskonferansen i München denne helgen.

TROSSER TRUSLENE: Masih Alinejad har overlevd flere attentatforsøk. Likevel fortsetter hun kampen for regimeskifte i Iran. Foto: BING GUAN / Reuters

Det blir første gang de deltar på konferansen. Og samtidig første gang verken iranske eller russiske tjenestemenn er invitert.

– Ja, demokratiske land må markere en strek i sanden mot krigskriminelle som Putin og Khamenei, og gjøre det klart for dem at de ikke er en del av klubben, skrev Alinejad for å berømme avgjørelsen.

Nyheten om invitasjonen til konferansen kommer bare en uke etter at de tre regimemotstanderne, sammen med nobelprisvinner Shirin Ebadi og fire andre opposisjonsfigurer, samlet seg for å markere en felles front mot regimet.

Håpet er å etablere en politisk plattform som kan anerkjennes av demokratiske land og fungere som en overgangsregjering ved regimets fall.