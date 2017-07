Nye demonstrasjoner og uro i Hamburg

Demonstranter barket sammen med politiet og tente på politibiler få timer før starten av G20-toppmøtet i Hamburg i Tyskland.

– Det aksjoneres nå mot voldelige demonstranter som har kastet brannbomber og har satt fyr på politibiler ved en politistasjon, melder tysk politi på Twitter. Dette skal ha skjedd i bydelen Altona vest i Hamburg.

Tysk politi har fredag arrestert flere voldelige demonstranter i Hamburg. Foto: Matthias Schrader / AP

Hundrevis av demonstranter har fredag morgen forsøkt å bryte ned sikkerhetsbarrierene rundt møtelokalene for å sabotere starten av møtet. Tysk politi har brukt vannkanoner for å oppløse en gruppe demonstranter som har satt seg i veien på en av rutene USAs president Donald Trump kan bruke for å komme seg til møtet.

En av politibilene som ble angrepet av demonstrantene Foto: RONNY HARTMANN / AFP

En av Trumps skarpeste kritikere, New Yorks ordfører Bill De Blasio, dro uventet til Hamburg torsdag kveld for å delta i de planlagte fredelige demonstrasjonene mot møtet.

En av protestarrangørene, en gruppe som kaller seg Hamburg Zeigt Haltung Hamburg viser holdninger opplyser at De Blasio skal tale under en demonstrasjon for menneskerettigheter og demokrati.

I går ble minst 76 polititjenestemenn skadet under demonstrasjonene. En fredelig markering med flere tusen demonstranter kom etter hvert ut av kontroll. Politiet tok i bruk tåregass og vannkanoner for å få situasjonen under kontroll.

Rundt 30 demonstrasjoner er kunngjort på forhånd, organisert av alt fra globaliseringsmotstandere, miljøaktivister, fagforeninger, studenter og kirkegrupper.

Det er ventet at så mange som 100.000 demonstranter vil delta på hovedarrangementet lørdag.

NRK kommer tilbake med mer.