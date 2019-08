Nye demonstrasjoner i Hongkong: Politiet avfyrer tåregass

At politiet la ned forbud mot den planlagte demonstrasjonen lørdag, stoppet ikke aktivistene som i over tre måneder har tatt til gatene for å demonstrere mot en nytt lovforslag som vil gjøre det mulig å utlevere ettersøkte lovbrytere til Kina.

Bilder fra demonstrasjonen som fortsatt er pågående, viser at politiet benytter seg av vannkanoer og tåregass for å bryte opp folkemassen etter at aktivister ødela barrierer som var plassert utenfor bygningen som huser den lovgivende forsamlingen, skriver NTB.

Politiet bruker vannkanon mot demonstrantene. Du trenger javascript for å se video.

Ifølge CNN kaster aktivistene bensinbomber på myndighetenes hovedkvarter i forretningdistriktet Almiralty. De skal også kaste steiner, vannballonger og peke på politiet med lasere, skriver Reuters.

Med paraplyer i hånden og gassmaske på hodet fortsetter aktivister å marsjere nedover gatene mens de roper «gjenvinn Hongkong». Andre har gjemt seg bak metallbarrikader for beskyttelse.

Politiet har avfyrt tåregass for å bryte opp demonstrasjonstogene. Foto: Anthony Wallace / AFP

Løslat

Fredag ble tre høytstående aktivister pågrepet. Deriblant studentleder og Wong generalsekretær i pro-demokrati-organisasjonen Demosisto, som er en av de mest kjente demonstrantene i Hong Kong. Disse ble løslatt samme dag og uttalte at de ville fortsette å kjempe videre.

– Folk vil ikke gi opp eller la seg skremme av denne hvite terroren, sa Chow.

En demonstrant har forberedt seg godt på dagens demonstrasjon i Hong Kong med gassmaske på hodet. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Fredag kveld ble midlertidig to politikere pågrepet, i tillegg til en tidligere på dagen, ifølge AFP. De ble tatt i arrest for mistanke om å hindre politiets arbeid.