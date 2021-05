Nye beskyldninger fra prins Harry – anonyme kilder i kongehuset slår hardt tilbake

I podkasten Armchair Expert sier prinsen at han flere ganger vurderte å kutte ut kongehuset før han møtte Meghan Markle.

Han sier at å være medlem av kongehuset var som å være i filmen «The Truman Show» eller bo i en dyrehage. Prinsen bor nå i California med hertuginne Meghan.

Daily Mail har snakket med anonyme kilder ved det britiske kongehuset.

De skal være spesielt opprørt over Harrys kritikk av sin far prins Charles og bestefar, nylig avdøde prins Philip. Prins Harry tar for seg deres ferdigheter som fedre, og kildene reagerer på timingen av kritikken. De kaller det for et «svik».

– Folk er forferdet over at han kunne gjøre dette mot dronningen når hertugen av Edinburgh knapt er i graven, sier en anonym kilde.

FAR: Prins Charles under begravelsen til prins Philip i april i Windsor Castle. Foto: Paul Edwards / AP

– Å trekke bestefaren inn i dette er så sjokkerende og respektløst, siterer tabloidavisen.

Beskyldninger mot prins Charles

36 år gamle Harry sier i podkasten at faren, prins Charles, behandlet ham slik han ble behandlet av sin far.

– Når det gjelder det å være forelder. Hvis jeg har opplevd en slags smerte eller lidelse på grunn av smerten eller lidelsen som kanskje min far eller foreldrene mine hadde hatt, skal jeg sørge for at jeg bryter den syklusen så jeg ikke gir det videre, sier prinsen ifølge Daily Mail.

SJOKK-INTERVJU: Prins Harry og hertuginne Meghan i intervju hos Oprah Winfrey tidlgere i år. Foto: COURTESY OF HARPO PRODUCTIONS; CBS

Flere av prins Harrys uttalelser omhandler pressen og spesielt paparazzifotografer. Blant annet skal Harry ha fått nabo og filmstjerne Orlando Bloom til å sende tekstmelding hvis han ser paparazzier nærme seg barna deres, ifølge Buzzfeed.

Ber dem si fra seg titler

I begynnelsen av mars stilte prins Harry og hertuginne Meghan til intervju hos Oprah Winfrey, der de blant annet sa at medlemmer av kongefamilien var bekymra for hudfargen til babyen deres.

Anonyme kilder kommer nå med motangrep der de ber paret si fra seg sine kongelige titler.

– Hvis du misliker institusjonen så sterkt, bør du ikke bruke titlene deres, skal en kilde si.

En annen kilde mener de bør legge deres titler til side slik at de fortsatt eksisterer, men ikke blir brukt, på samme måten som de i fjor vår gjorde med tittelen «kongelige høyhet».

Det er ventet at Harry vender tilbake til Storbritannia for avdukingen av en ny statue av moren, prinsesse Diana, den 1. juli. Spørsmået er hvordan stemningen vil være etter det 90 minutter lange intervjuet med skuespiller og programleder for podkasten, Dax Shepard.

Under begravelsen til prins Philip gikk brødrene Harry og William sammen ut. Det skal ha vært første gangen de møttes etter intervjuet med Oprah Winfrey.