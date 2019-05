Nye ansikter i Europaparlamentet

For noen dager siden gikk millioner av europeere til stemmeurnene for velge nytt EU-parlament. Selv om deltakelsen såvidt bikket over 50 prosent, var det den høyeste valgdeltakelsen på 25 år.

En trist komiker

De tradisjonelle blokkene mistet mye av sin makt, mens småpartier og nisjepartier økte sin oppslutning. Og ikke minst fikk grønne partier vind i seilene. Som vanlig ved et nytt valg er det både kjente og ukjente navn blant representantene.

Fra det tyske satirepartiet som heter «Partiet», Die Partei, kommer Nico Semsrott. Han kaller seg en trist komiker. Til Frankfurter Allgemeine sier han at partiet ikke har noe program, hver representant kan gjøre som han eller hun selv vil.

Sarah Wiener er en TV-kokk og restauranteier fra Østerrike som stilte til valg for De Grønne.

Sarah Wiener, Werner Kogler og Monika Vana fra De Grønne feirer europavalget. Foto: Hans Punz / AFP

– Dette hadde ingen regnet med, sa hun til det tyske pressebyrået DPA da hennes parti fikk 14 prosent av stemmene. Wiener sier hun nå er ferdig med sin første, bratte lærekurve og at hun som nytt EU-parlamentsmedlem går løs på en ny. Den har hun kalt «Sarah goes to Brüssel».

Britisk borgermester med sombrero

Et mer kjent navn er Silvio Berlusconi. Italias tidligere statsminister, som er blitt 82 år gammel, lover sine tilhengere at han vil kjempe for lavere skatter og for dyrs rettigheter.

Silvio Berlusconi ser glad ut over å være tilbake i politikken. Her fra da han avla stemme ved europavalget. Foto: Miguel Medina / AFP

I 2013 ble Berlusconi dømt til ett års fengsel for skattesvindel og fikk også et fem år langt forbud mot å stille til valg. I år hadde han anledning til å stille igjen.

Langt mindre kjent er britiske Magid Magid som forlater vervet som borgermester i Sheffield. Også han representerer De Grønne. 29-åringen fikk avisoverskrifter da han gikk på talerstolen med en sombrero på hodet, i solidaritet med Mexico, og sa at han ville nekte USAs president å besøke byen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Šarūnas Marčiulionis er en basket-stjerne fra Litauen som har spilt i den amerikanske NBA-ligaen.

Litauiske Sarunas Marciulionis har spilt basket i USA. Foto: Javier Soriano / AFP

Han har sittet i nasjonalforsamlingen i hjemlandet. I Europaparlamentet skal han representere landets Landbruker- og Grønne Union, selv om han ikke er medlem av partiet, skriver The Guardian.

Fengslet katalaner

Spanske Oriol Junqueras må møte opp i Strasbourg den 2. juli for den offisielle innsettelsen, skriver El Mundo. Men det blir ikke så enkelt. Han sitter fengslet etter å ha kjempet for katalansk selvstendighet.

Enkelt er det heller ikke for separatistlederen Carles Puigdemont. Han lever i eksil i Belgia fordi han er etterlyst i Spania. Ifølge landets regler må han til Spania for å få de nødvendige papirene, før han kan reise til Strasbourg.

Oriol Junqueras fra et video-intervju gjort i Soto del Real-fengselet i Madrid. Foto: Emilio Morenatti / AP

Fra Østerrike er Heinz-Christian Strache valgt inn i EU-parlamentet, trass i at han nylig trakk seg som østerriksk viseforbundskansler på grunn av en korrupsjonsskandale.

Også representanter for små og ukjente partier har fått plass. Som for eksempel Dyrebeskytterpartiet i Tyskland. Men 1,4 prosent av stemmene ga det et sete til dyre- og miljøverneren Martin Buschmann. Han vil kjempe mot det han kaller industridyrenes lidelser.