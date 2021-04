Nye anklager mot Russland etter eksplosjoner i våpenlagre

Forholdet mellom Russland og Bulgaria er svært spent etter at bulgarske myndigheter onsdag kom med nye anklager. De mener at den russiske etterretningstjenesten GRU står bak fire angrep mot våpenlagre fra 2011 til 2020.

Dette skjer knappe to uker etter at Tsjekkia anklaget Russland og GRU for en eksplosjon i et våpenlager i 2014.

Krisen mellom Russland og Tsjekkia handler om Ukraina

Den bulgarske påtalemyndigheten mener den har bevis for at seks personer med tilknytning til GRU var i landet i forbindelse med eksplosjonene.

Våpensalg til Georgia og Ukraina

Eksplosjonene kan ha vært gjort for å hindre eksport av ammunisjon til Georgia og Ukraina, land som Russland har hatt væpnede konflikter med.

– Hensikten fra de russiske statsborgerne var å stoppe tilførselen av ammunisjon til Georgia og Russland, sier talskvinne Siyka Mileva for den bulgarske påtalemyndigheten Siyka Mileva.

Torsdag ble den russiske ambassadøren til Bulgaria innkalt til utenriksdepartementet i Sofia. En russisk diplomat ble erklært uønsket i landet, melder Reuters. Russiske myndigheter sier de vil svare på utvisningen skriver, Interfax.

Diplomater utvises

Russiske myndigheter avviser igjen at de står bak eksplosjonene i Bulgaria, på samme måte som de har kalt tsjekkiske myndigheter for russofobiske.

Tsjekkia har utvist 18 russiske diplomater etter anklagene om angrepet i Vrbetice helt øst i Tsjekkia i oktober 2014.

Russland svarte med å utvise 20 tsjekkiske diplomater fra Russland, noe som i praksis lammer aktiviteten til den tsjekkiske ambassaden i Moskva.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov sa onsdag at han finner det merkelig at Bulgaria kommer med disse anklagene nå.

Gransk heller våpenhandlerne var den russiske utenriksministeren Sergej Lavrovs oppfordring etter anklagene om at Russland står bak eksplosjoner i Bulgaria og Tsjekkia. Foto: AP

Slaviske broderfolk

Tradisjonelt har det vært et svært nært forhold mellom Russland og Bulgaria.

I begge land dominerer den ortodokse kirken, og de slaviske språkene bulgarsk og russisk er også nært beslektet.

Forholdet har også vært nært og godt etter Sovjetunionen og Warszawapaktens oppløsning på begynnelsen av 1990-tallet, og mange russere har brukt Bulgaria som ferieland og investert i boliger langs Svartehavskysten.

Men anklagene om GRUs aktiviteter på bulgarsk jord har fått forholdet til å vakle.

Det var sterke protester i Bulgaria våren 2014, etter den russiske innblandingen i Ukraina. Foto: NIKOLAY DOYCHINOV / Afp

Våpenhandleren Emilian Gebrev

Bulgarske myndigheter har tiltalt tre russiske statsborgere med tilknytning til GRU i forbindelse med et forgiftningsforsøk av våpenhandleren Emilian Gebrev i april 2015.

Gebrev leder det bulgarske firmaet EMCO, og dette firmaet står sentralt i den som nå rulles opp i Bulgaria og Tsjekkia.

Den bulgarske våpenhandleren Emilian Gebrev står sentralt i de sakene som nå rulles opp i Tsjekkia og Bulgaria. Foto: DIMITAR KYOSEMARLIEV / Reuters

EMCO har nemlig sikret seg kontroll over store lagre med ammunisjon som kan brukes i våpen produsert i Sovjetunionen og Warszawapakten etter 2. verdenskrig.

Disse våpnene brukes fremdeles i mange land, blant annet i Ukraina og Georgia. Begge disse landene har vært i konflikt med Russland. Georgia i 2008 og Ukraina fra 2014.

Da Ukraina i 2014 havnet i en blodig krig med russisk-støttede separatister øst i landet, ble behovet for ammunisjonsleveranser akutt.

Emilian Gebrev og hans bulgarske firma EMCO ble en av få muligheter for å fylle opp egne lagre.

Gebrev og EMCO avviser likevel at det ble gjort noen avtale om å sende ammunisjon fra lageret i Tsjekkia til Ukraina i 2014.

Men han benekter ikke at hans firma var involvert i salg av våpen nettopp til Ukraina i det nevnte tidsrommet, noe som er også er bekreftet av det som Bellingcat, en gruppe for undersøkende journalistikk har gjort.

Grigorij Gorisjkov er en av de russiske GRU-agentene som bulgarske myndigheter var involvert i forsøket på å forgifte våpenhandleren Emilian Gebrev i 2015. Foto: AP

Russland: Gransk private våpenhandlere!

På motsatt side var det viktig for Russland å hindre at Ukraina fikk tilførsler av våpen og ammunisjon, som igjen kunne gjøre situasjonen for separatistene vanskelig.

Nå mener den bulgarske påtalemyndigheten at det er gode grunner til at russisk etterretning står bak fire eksplosjoner: En november 2011 nær landsbyen Lovni Dol, to i en våpenfabrikk i Sopot i 2015 og et i et depot nær byen Maglij i 2020.

Ingen ble skadet eller drept i eksplosjonen. Men den bulgarske påtalemyndigheten mener det er svært gode grunner til å tro at det som har skjedd har forbindelse til forsøket på å forgifte Emilian Gebrev i 2015.

Bulgaria har utvist to russiske diplomater som en markering av at de ikke kan godt at russisk etterretning på denne måten utfører angrep på bulgarsk jord.

Russland har svart med å utvise to bulgarske diplomater som arbeider ved ambassaden i Moskva.

To diplomater ved den bulgarske ambassaden i Moskva er utvist etter at forholdet mellom de to landene har tilspisset seg den siste tiden. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Fra russiske side blir påstandene om at landet står bak eksplosjonene blankt avvist.

– Det neste er vel at vi blir anklaget for å ha drept erkehertug Ferdinand sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov onsdag, med henvisning til drapet på den østerrikske tronarvingen i Sarajevo i 1914. Dette var den utløsende årsaken til 1. verdenskrig.

Men Lavrov oppfordret også Bulgaria, Tsjekkia og EU til å rette oppmerksomheten mot «private forretningsmenn som er involvert i våpenhandel.»