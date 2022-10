I tillegg blei 40 andre skadde i rakettangrepet som skjedde i natt.

Det melder blant anna CNN og den ukrainske avisa Kyiv Independent. Dei viser til utsegn frå den fungerande ordføraren i byen, Anatolij Kurtev.

– Som følgje av rakettangrep mot Zaporizjzja gjennom natta, er bustadbygningar og vegar i eit bustadområde i byen blitt øydelagt, skriv Kurtev på meldingstenesta Telegram ifølgje Reuters.

Brannmenn sløkkjer brann etter rakettangrepet. Foto: HANDOUT / AFP

Angrepet skal ha starta ved 19-tida laurdag kveld lokal tid og haldt fram gjennom natta.

Guvernør Oleksandr Starukh sa tidlegare natt til søndag at eit høghus i byen var blitt treft av eit angrep. Bilde i sosiale medium viser ei bustadblokk som har fått store skadar.

Utsett for fleire angrep

Torsdag blei ei fem etasjar høg bustadblokk i same by treft i eit angrep. Dødstalet der har blitt oppjustert fleire gongar, siste gong til 17 drepne.

Ein av dei skadde er eit tre år gamalt barn, skreiv guvernør Oleksandr Starukh i Zaporizjzja-fylket på Telegram.

For berre vel ei veke sidan blei minst 25 menneske drepne då russiske rakettar trefte ei bilkolonne som var på veg ut av same by.

Russiske rakettar trefte ei bilkolonne med fleire sivile bilar i nærleiken av byen Zaporizjzja i Ukraina. Du trenger javascript for å se video. Russiske rakettar trefte ei bilkolonne med fleire sivile bilar i nærleiken av byen Zaporizjzja i Ukraina.

Dei drepne skal ha hatt som mål å henta ut slektningar i delen av fylket som er okkupert av russarane.

Russland har nekta for at dei gjennomfører målretta angrep på sivile.

Byen Zaporizjzja ligg om lag 125 kilometer unna atomkraftverket ved same namn. Atomkraftverket blir kontrollert av russiske styrkar, men blir framleis drifta av ukrainske tilsette.

Laurdag kom der meldingar om IAEA at kraftverket har mista straumforsyninga.

Viser øydeleggingane på Kertsjbrua

Delar av Kertsjbrua raste laurdag delvis saman etter eksplosjonar. Brua knyter hamnebyen Kertsj på Krim-halvøya til Russland.

Satellittbilde tatt like etter eksplosjonen viser omfanget av øydeleggingane.

Nærbilde som viser togvogner i brann og den eine vegbanen liggjande i sjøen. Foto: AP

Bilda er frå det amerikanske private selskapet Maxar Technologies og viser togvogner som står i brann og eit vegparti som har rast ut i sjøen, melder CNN og Sky News.

Tre personar blei drepne, ifølgje russiske styresmakter. Dei meiner at det var ei bombe som utløyste eksplosjonen og at Ukraina stod bak.

Satellittbilde av Kertsjbrua. Foto: AP

Ukraina har så langt ikkje sagt at dei stod bak, men president Volodymyr Zelenskyj sin rådgivar Mikhajlo Podoljak var raskt ute på Twitter der han kalla hendinga for «berre ei byrjing».

Bilde frå det amerikanske private selskapet Maxar Technologies. Foto: AP

Laurdag kveld opplyste russiske styresmakter at brua er delvis opna for jernbanetrafikk og vegtransport.