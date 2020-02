40 eksperter på barn og unges helse står sammen bak rapporten «A Future for the World’s Children?» – «En fremtid for verdens barn?».

Her rangeres 180 land etter hvilke muligheter barn har i framtiden, alt fra barns overlevelse, trivsel, helse, utdanning og ernæring, til bærekraft, rettferdighet og inntektsgap.

– Det er på tide å tenke nytt om barns helse, en ny tidsalder der enhver regjering sørger for at barns ve og vel kommer foran alt annet, sier generalsekretær i Unicef Norge, Camilla Viken, til NTB.

Rapporten er publisert i The Lancet og lanseres av WHO senere onsdag.

På topp i helse og trivsel

Totalt er 180 land arrangert når det gjelder barns mulighet til å overleve og trives. Norge er helt på topp med en score på 0,95, der 1,0 er best høyest mulig oppnåelig.

Etter Norge følger Sør-Korea og Nederland, mens Danmark er nest beste nordiske land på en 6. plass.

Aller verst er situasjonen i Den sentralafrikanske republikk (SAR), som ligger på 180. og siste plass.

Barns mulighet til å overleve og trives i verdens land Ekspandér faktaboks Totalt er 180 land arrangert når det gjelder barns mulighet til å overleve og trives. Norge er helt på topp med en score på 0,95, der 1,0 er best høyest mulig oppnåelig. Norge - 0,95 Sør-Korea - 0.95 Nederland - 0,95 Frankrike- 0,95 Irland- 0,95 Danmark- 0,94 Japan- 0,94 Belgia- 0,94 Island- 0,92 Storbritannia- 0,92 Utvalgte land: 13. Sverige- 0,92

14. Tyskland - 0,92

16. Finland - 0,91

17. Spania - 0,91

26. Italia - 0,89

33. Polen - 0,85

39. USA - 0,84

43. Kina - 0,81

79. Russland - 0,71

178. Somalia - 0,12

179. Tsjad - 0,10

180. Den sentralafrikanske republikk (SAR) - 0,06

Klima, kosthold og reklame

Generalsekretær i Unicef Norge, Camilla Viken. Foto: UNICEF

WHO og Unicef ser i rapporten på andre faktorer enn de tradisjonelle når det gjelder barns oppvekstvilkår.

– Klimaendringer, skadelig markedsføring og overvekt er noen av de nyere og største truslene mot barna våre, trusler som kun få generasjoner tilbake var utenkelige, sier Viken.

I rapporten heter det at CO₂-utslipp «truer alle barns fremtid» og at den vil påføre dem ytterligere helserisiko, på grunn av alt fra flere hetebølger til spredning av tropiske sykdommer.

Når det gjelder Norges evne til å beskytte barns rett til et godt klima i fremtiden, havner Norge helt nede på 156. plass. Norge slipper ut 212 prosent mer CO₂ per innbygger enn målet satt for 2030.

På denne listen er det verdens fattigste land som gjør det best. Burundi, med et CO₂-utslipp på 0,05 prosent av CO₂-målet, troner helt øverst.

Jenter på en skole i Bangui, hovedstaden i Den sentralafrikanske republikk. Ingen andre steder i verden har barn det så ille som her. Foto: Florent Vergnes / AFP

Ingen får godkjent

Ingen av verdens land får godkjent i rapporten når det gjelder deres forpliktelser overfor verdens barn

– Verdens beslutningstakere svikter dagens barn og unge når det gjelder å beskytte deres rettigheter og når det gjelder å beskytte planeten, sier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Rapporten trekker også fram kosthold hos barn som en trussel mot barns helse nå, der den ekstreme markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og eksponeringen av slik reklame kobles til den enorme økningen i overvektige barn verden over.

På verdensbasis var det i 2016 elleve ganger flere overvektige barn sammenlignet med 1975 – fra 11 millioner til 124 millioner.