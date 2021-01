Ny virusvariant rammer Brasil – helseministeren etterforskes

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helsevesenet i Manaus i Amazonas bryter sammen for andre gang under pandemien. Første bølge traff byen hardt i fjor vår.

Nå bidrar en ny mutasjon av viruset, som kalles P. 1, til et nytt sammenbrudd.

Brasils helseminister Eduardo Pazuello granskes. President Jair Bolsonaro går forbi ham på dette bildet. Foto: Eraldo Peres / AP

Samtidig har Høyesterett i Brasil bedt om at helseminister Eduardo Pazuello skal etterforskes.

Landets høyeste domstol vil vite hva han kunne ha gjort for å hindre den alvorlige krisen i Manaus, skriver nyhetsbyrået AP.

– Visste at de manglet oksygen

De tettpakkede sykehusene i Manaus mangler oksygen.

Pårørende må selv ut i millionbyen for å kjøpe oksygentanker slik at deres covid-19-rammede slektninger kan få hjelp til å puste.

Brasils statsadvokat Augusto Aras sier dokumenter viser at helseminister Pazuello kjente til at det manglet oksygentanker på sykehusene allerede 8. januar.

– Likevel ventet han fire dager før det ble sendt nye forsyninger til Manau, sier statsadvokaten ifølge Ap.

Folk i Manaus i Brasil må kjøpe oksygentanker selv til sine covid-19 syke slektninger. Foto: BRUNO KELLY / Reuters

Brasils flyvåpen ble satt inn for å flytte pasienter til andre deler av Brasil, men luftbroen ble ikke opprettet før 15. januar.

Dette er bakgrunnen for at helseministeren nå etterforskes.

– Manaus er fortapt, sier den brasilianske epidemiologen Jesem Orellana til al-Jazeera.

Han sier folk at dør av covid-19 i sine hjem uten å få noe hjelp, og at det er umenneskelige forhold i byen, som om den er et eneste stort laboratorium for forsømmelse.

Helsevesenet kollapser i den brasilianske byen Manaus. Bildet er fra Gilberto Novaes sykehuset, Foto: MICHAEL DANTAS / AFP

Den nye virusvarianten P. 1

Foreløpige informasjoner om P. 1 varianten kan tyde på at den er mer smittsom.

Den kan også være i stand til lettere å smitte folk som har hatt covid-19 på nytt. Det skriver nettavisen til New York magazine, Intelligencer.

P. 1 varianten ble oppdaget først i Manaus.

En forskningsrapport om funnene ble offentliggjort 12. januar. Da viste granskingen av de positive prøvene som ble tatt at 42 prosent av dem stammet fra den nye varianten.

En dose av den kinesiske vaksinen Sinovac gjøres klar den brasilianske byen Tabatinga i Amazonas-regionen, Foto: ADRIANO MACHADO / Reuters

Grunnen til at virusforskerne viste interesse for Manaus var det nye og kraftige utbruddet av koronasmitte i byen. Det skjedde selv om det ble antatt at 76 prosent av innbyggerne var blitt smittet i fjor, og dermed kunne være immune.

Vaksinene kan beskytte mot den nye varianten av viruset også. Det opplyser produsentene Moderna og Pfizer-Biontech til nettavisa Intelligencer.

Selskapene sier de kan justere vaksinen ved behov. Det behøver ikke ta mer enn et par uker.