Ny video viser øyeblikket broa i Italia raser

Filmen fra overvåkningskameraene viser en hvit feiebil som rengjør veien under Morandi-broa, og en mann som passerer kun sekunder før en stor del av broa raser og sender ut en enorm støvsky.

En hvit hund, som overlevde dramaet, kommer til syne i ruinene og forlater åstedet.

43 mennesker mistet livet da nærmere 40 kjøretøy styrtet utfor idet broa raste sammen i kraftig uvær tirsdag 14. august.

Flere personer ble funnet døde inne i bilvrakene mange meter nedenfor broa.

Trolig konstruksjonsfeil

Ifølge myndighetene er en konstruksjonsfeil trolig årsaken til at Morandi-broa kollapset.

Ulykka er den fjerde store brokollapsen i Italia de siste to åra, og det ferskeste eksempelet på den kritiske infrastrukturen i landet.

Morandi-broa, som var over én kilometer lang og 90 meter høy, ble bygget i 1967.

I 2016 startet en renovering av broa, og da kollapsen skjedde pågikk arbeidet med å styrke broas grunnstruktur, ifølge firmaet Autostrade, som er ansvarlig for vedlikeholdet.

Morandi-broa skulle etter planen renoveres for 20 millioner euro. Metallkablene i to av de tre pilarene skulle utbedres senere i år.

Direktøren for Autostrade, Stefano Marigliani, uttalte i forrige uke til Reuters at ulykka var totalt uventet og umulig å forutse.

– Broa var under konstant overvåkning, til og med mer enn det som er påkrevet i loven.

Svekket konstruksjon

Det italienske nyhetsmagasinet l'Espresso har fått tak i et referat fra et møte i samferdselsdepartementet i Roma datert 1. februar, der det ble sagt at broas operatør Autostrade per l'Italia hadde opplyst at noen av broas støttestrukturer var blitt svekket med 10–20 prosent.

Til tross for dette har verken departementet eller Autostrade «engang tenkt på at det var nødvendig å begrense trafikk, omdirigere tungtransport, redusere trafikk fra to til ett felt, senke fartsgrensen» for å redusere belastningen på brua, skriver tidsskriftet.

Men Antonio Brencich, en ingeniørprofessor ved universitetet i Genova som var en av ekspertene som var til stede på møtet, avviser avisas fremstilling av saken.

I et telefonintervju med DPA sier han at avisen har publisert «en misvisende fremstilling», skriver NTB.

– Broa var en ingeniørtabbe

Brencich uttalte i 2016 at Morandi-broa var «en ingeniør-tabbe» som medførte «svært høye vedlikeholdskostnader». Nå er han del av et regjeringsutvalg som gransker brokollapsen.

– Noe gikk galt, helt opplagt, sier Brencich.

Statsminister Giuseppe Conti innledet fredag en prosess for å frata Autostrade per l'Italiakontrakten for å drive landets motorveier.

Dagen etter opplyste selskapet at de oppretter et fond for familiene til de omkomne og skadde, og at de vil gjenoppbygge broa på åtte måneder for egen regning.