Ny variant av korona i England – Norge følger nøye med

Fra før har England hatt tre smittevernnivåer etter hvor mye smitte det har vært i de forskjellige regionene.

Lørdag innførte landet et nytt nivå – nivå fire- som skal gjelde i deler av London og Sørøst-England.

De nye reglene gjelder fra søndag morgen og innebærer i hovedsak at folk i områdene med nivå fire må holde seg hjemme.

Butikker som selger ting som ikke er nødvendige for livsopphold vil måtte stenge.

Statsministeren sa at de planlagte lettelsene som skulle gjelde for juledagene, ikke vil gjelde for områdene på nivå fire.

De nye reglene ble innført etter flere timer med krisemøter i regjeringen lørdag.

Mer smittsom variant av viruset

En ny økning i smitte kan skyldes den nye varianten av korona. Den nye varianten er hittil funnet hos 1108 personer, hovedsakelig i det sørøstlige England.

Sjefs-epidemiolog Chris Whitty i Storbritannia sier at det nye viruset kan spre seg raskere.

Ifølge Boris Johnson er den nye varianten 70 prosent mer smittsom enn tidligere varianter. Han sier at det såkalte R-tallet er 0,4 høyere ved den nye varianten.

– Dette sprer seg svært raskt, sier Johnson.

Helsemyndighetene har imidlertid ingen beviser for at viruset har mer dødelighet eller påvirkning for vaksinene, ifølge Reuters.

Britene har varslet Verdens helseorganisasjon. Samtidig jobber de med å få oversikt over viruset. I Norge følger helsemyndighetene med.

– Folkehelseinstituttet følger nøye med på mutasjoner og andre endringer i viruset både nasjonalt og internasjonalt.

Det sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vaksineeffekt?

– Mange av de nye tilfellene i Sørøst-England er nå smittet med akkurat den nye varianten. Det jobbes med å undersøke om varianten de har oppdaget har endret egenskaper, for eksempel når det gjelder smittsomhet, sier Vold i FHI.

ikke alle er enige i at nedstenging er riktig å gjøre, her under en anti-nedstenging-demonstrasjon i London lørdag. Foto: TOLGA AKMEN / NTB SCANPIX/AFP

Stadig flere doser med vaksine kjøres ut i Storbritannia og resten av verden om dagen. Mange spør seg nå om vaksinen vil virke på et mutert virus. Helseminister Matt Hancock i Storbritannia sier at det er svært lite sannsynlig at denne mutasjonen ikke vil svare på en vaksine.

– Vi følger ekstra nøye med på endringer i det såkalte spikeproteinet som er i taggen i viruset. Denne taggen er viktig for virusets evne til å smitte mennesker. Endringer der kan derfor komme til å ha betydning på for eksempel smittsomhet og vaksineeffekt, sier Vold.

Hun sier at ifølge britiske helsemyndigheter er det foreløpig ikke noe som tilsier at den nye virusvarianten fører til mer alvorlig sykdomsforløp eller dårligere vaksineeffekt, men dette kan selvsagt også endre seg.

– Den nye vaksineteknologien med bruk av m-RNA gjør at man kan endre vaksinene slik at de kan målrettes mot nye varianter av viruset slik at man ikke begynner på scratch dersom nye varianter som nåværende vaksiner ikke biter på skulle dukke opp, sier Vold.

Sett endringer også i Norge

Varianten som er sett i Storbritannia har flere endringer, mutasjoner og delesjoner, ifølge Vold.

– Noen av endringene som er sett i viruset i Storbritannia har vi også sett i virus i Norge, men ikke i den kombinasjonen som Storbritannia rapporterer om, sier Vold i FHI.

England er ikke eneste land som strammer inn nå. I Sverige kommer det tiltak om munnbind i kollektivtrafikken. Kun fire personer per bord vil være lov på restaurant. Svenskene har også innført forbud mot å selge alkohol etter klokken 20.00.

Også Italia vil stenge ned i perioder rundt jul og nyttår. Det opplyser landets statsminister Giuseppe Conte denne helga, ifølge Reuters. Den nye runden med tiltak skal forhindre en ny oppblomstring av pandemien i det allerede hardt rammede landet.