Michelle Obama oppfordrer Senatet til å godkjenne forslaget til ny valglov, som ble godkjent av Representantens hus onsdag.

Når vi alle stemmer

USAs tidligere førstedame Michelle Obama har vært engasjert i kampen for velgerrettigheter siden 2018 da hun startet kampanjen «When We All Vote».

– Fra starten av har kampanjen fokusert på gjøre det enklere for alle, og spesielt unge og fargede mennesker, å stemme i alle valg på alle nivåer, skriver Michelle Obama i en melding på Twitter.

Obama er opprørt over at motstandere av den nye loven mener at man må velge mellom trygge valg, eller å gi velgerrettigheter til alle.

– Demokratiet er truet av upatriotiske handlinger utført av mennesker på alle nivåer i systemet som ønsker nekte folk tilgang til stemmeurnene, skriver hun.

Hun mener at dette både er trist og opprørende, og er en trussel mot fremtiden.

ÅPNER FOR FLERE: Den nye loven skal gjøre det lettere for amerikanerne å stemme ved valg Foto: Lars Os / Lars Os

Loven som har fått navnet «For the People Act» har vært forsøkt innført siden 2019.

Den gang var det republikansk flertall i Senatet og loven gikk ikke gjennom. Nå som fordelingen mellom Demokratene og Republikanerne er 50–50 er det en større sjanse for at loven vil gå gjennom også i Senatet.

KRITISK: Donald Trump kaller valgforslaget en katastrofe Foto: JOE RAEDLE / AFP

Trump kaller loven en katastrofe

Lovforslaget har vært motarbeidet av Republikanerne fra starten.

Tidligere president Donald Trump kalte loven «en katastrofe» og «et monster» under en konferanse forrige søndag.

Selv om sammensetningen i Senatet er endret siden 2019, er det fortsatt usikkert om loven vil bli vedtatt.

Enkelte lover krever 60 prosent flertall for å gå gjennom i Senatet. Først etter en eventuell godkjennelse i Senatet vil lovforslaget havne på president Bidens bord for å bli underskrevet.